La Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur) solicitará al Ministerio de Turismo una reunión para la semana que viene, con el objetivo de buscar una forma de resolver las consecuencias que pueda ocasionar la prohibición del gobierno argentino de realizar compras en cuotas en el exterior relacionadas con el turismo mediante tarjetas de crédito.

Fernando Riva, integrante de la comisión directiva de la Camtur, dijo a la diaria que “esto va a repercutir, sobre todo, en la clase media argentina, que es importante. A la gente que tiene más posibilidades no le va a afectar tanto, pero sí a la clase media, que buscaba estos planes de cuotas para poder viajar no solo a Uruguay, sino también al resto del mundo”.

“Hablando con operadores argentinos concluimos que va a haber una caída importante de las ventas por esto”, advirtió Riva.

La semana pasada, el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) proyectó que la llegada de turistas argentinos al Uruguay para el verano se reduciría en un 26% respecto a la cifra de 2019. Esta reducción puede ser aún mayor con esta medida, señaló Riva. “Es un sector de gente importante. Este sector viene a otros lugares de Uruguay, pero incluso en Punta del Este hay un sector que es de clase media, que no tiene propiedades, y sin lugar a dudas le va a afectar”, señaló.

“Queremos juntarnos con el Ministerio de Turismo para ver si hay alguna propuesta para hacer, para ayudar a que este público pueda venir”, indicó a la diaria.

La Camtur se reunió este mediodía y resolvió solicitar la reunión al Ministerio de Turismo.

Por su parte, el subsecretario de Interior, Remo Monzeglio, dijo este viernes en rueda de prensa que “los uruguayos tenemos que adaptarnos a esas decisiones, respetarlas y buscar formatos para seguir atrayendo turistas”, indicó.

A su vez, consideró que “el tipo de público que esperamos tener en esta temporada es un tipo de público que está acostumbrado a pensar en dólares, por lo tanto, no creo que mueva mucho la aguja el cambio”.

Sin cuotas

La medida, comunicada en la noche del jueves por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), implica que para adquirir pasajes, reservar alojamiento o pagar servicios fuera de ese país, los argentinos deberán utilizar dinero en efectivo o efectuar pagos contados con plásticos.

Ni las agencias de viajes ni las aerolíneas podrán otorgar cuotas, pero sí podrán hacerlo los bancos a través del otorgamiento de créditos, préstamos personales y la financiación de los pasajes mediante el pago mínimo de las tarjetas de crédito. Sin embargo, como el turista deberá comprar el pasaje en una cuota sola y luego financiarlo según lo que acuerde con el banco y con una tasa de interés de 43%, el límite de crédito de las tarjetas puede volverse un problema.

La decisión, que se comunicó a pocas horas del inicio del Black Friday y entró en vigencia este viernes, provocó una ola de críticas de consumidores, empresarios y la oposición al gobierno de Alberto Fernández. La bancada de diputados de la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, anunció que reclamará la nulidad de la resolución gubernamental.

Por otra parte, la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo emitió un comunicado en el que argumentó que la medida “impacta directamente sobre nuestro sector golpeando especialmente a las agencias más pequeñas” y que sus asesores legales están “evaluando accionar por vía judicial frente a semejante discriminación”.

Gabriela Cerruti, vocera de la Presidencia argentina, dijo en una conferencia de prensa este viernes que la medida es “momentánea” y “específica”. A su vez, señaló que fue tomada en el marco de la negociación que el gobierno lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para resolver el pago de la deuda externa del país.

“Necesitamos fortalecer y cuidar el mercado interno para llevar más trabajo y salud a los argentinos. A veces, en un proceso de crecimiento, hay obstáculos y los tenemos que superar. Esta disposición momentánea nos ayudará a hacerlo y a terminar de encaminar una negociación con el FMI que implica una situación macroeconómica y financiera de la que nos tenemos que hacer cargo. Sostenemos que esta situación la heredamos del presidente Mauricio Macri, pero nos hacemos cargo”, sostuvo Cerruti.

A su vez, la portavoz presidencial remarcó que la medida no prohíbe específicamente los viajes al exterior, sino que estos puedan ser pagados en cuotas a través de tarjetas de crédito. “Están haciendo planteos con respecto a los viajes como si hubiera una resolución sobre viajar. Se puede viajar, no está en cuestión, todo el mundo viaja, puede viajar, por placer, por ocio, por cuestiones médicas, por trabajo, y toda la gente que vino viajando, de las diferentes maneras, obviamente lo va a seguir haciendo. Cuando no puedan pagar ese pasaje en una cuota de la tarjeta, como establece el BCRA, lo podrán pagar financiado por las tarjetas de crédito a una tasa bastante baja”, manifestó.