Alberto Fernández confirmó que será nuevamente candidato a la presidencia en Argentina en 2023. En su gira por España, que comenzó este martes, además de ese anuncio respondió a las críticas sobre su gestión que hizo la vicepresidenta Cristina Fernández y protestó contra las sanciones de Europa a Rusia que entiende afectan a todo el mundo.

En entrevista con RTVE, se le consultó si está con fuerzas para terminar su mandato e ir por la reelección, y Fernández respondió: “Estoy absolutamente con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie, y la voy a poner de pie”.

El presidente argentino dijo que “definitivamente” será candidato y señaló: “Si algo no nos pasa a los peronistas es que nos demos por vencidos. Nos mataron mil veces, nos persiguieron, nos desaparecieron, nos derrocaron una y otra vez. Nosotros no sabemos de qué se trata eso de bajar los brazos”.

Sobre las críticas que hizo Cristina Fernández a su gestión, el presidente habló con El País de Madrid y afirmó que “la de Cristina es una mirada parcial, absolutamente económica, que desatiende que vivimos una pandemia”. Mientras tanto, en entrevista con elDiario.es, dijo que con su vicepresidenta no tienen “necesariamente la misma mirada sobre algunas cosas: hay un punto donde alguien tiene que decidir y me toca decidir a mí. Y a veces esas decisiones no son precisamente las mismas que Cristina hubiera querido. Y yo asumo toda la responsabilidad de esas decisiones”.

“Estoy convencido de que lo que nosotros debemos hacer es ponerle sentido común a la economía. Una economía que subsidia las tarifas a los ricos no es una economía razonable, y una economía que vive con déficit fiscal no es una economía razonable. Y nosotros tenemos que ir trabajando paulatinamente para corregir esas cosas”, agregó el presidente argentino.

El viernes, la vicepresidenta dijo que las diferencias que mantiene con Fernández no son una “pelea” ni una “disputa de poder”, sino un “debate político” sobre el rumbo del país y cómo enfrentar las condiciones que impuso el Fondo Monetario Internacional. Cristina Fernández, quien fue presidenta entre 2007 y 2015, criticó las políticas del ministro de Economía, Martín Guzmán, por no poder controlar “una inflación que no se detiene” y se ubica en 55% interanual. “Algo o algunos están fallando”, opinó.

Sobre Rusia y Ucrania

El presidente argentino también habló con elDiario.es sobre las medidas que Europa está aplicando desde de la invasión de Rusia a Ucrania, y se mostró contrario a las sanciones que se impusieron al país de Vladimir Putin. “Son sanciones que repercuten muy negativamente en todo el mundo”, dijo, y agregó: “Entiendo que buscan ahogar económicamente a un país que está atacando a otro. No somos parte de eso”.

El presidente argentino se planteó como objetivo de su gira por Europa mostrar la preocupación del continente “por los problemas que se están derivando de esta guerra”: “Está en juego la seguridad alimentaria y la seguridad energética en América Latina, en Centroamérica, en el Caribe. Estamos viendo cómo esta guerra de poderosos ocurre y nosotros tenemos que actuar pidiendo que esto termine, porque el daño que se está generando a esas sociedades es enorme”.

Fernández agregó que no puede “mirar impávido cómo se desangran buscando alimentos que alcanzan precios exorbitantes porque salieron los que aportaban 35% del trigo al mundo. Mi propósito es llamar la atención a Europa sobre todos estos daños. Y lo hago también sintiendo que Europa se ha quedado encerrada en una guerra de dos, que no es Europa, que es la OTAN de los Estados Unidos y es Rusia. Y planteo que hagamos algo porque esto es imperdonable después de la pandemia. Todas esas sanciones económicas sólo dañan más a la gente, y para los países de la periferia el daño es inmensamente mayor. Es moralmente indecente”.

Dificultades para cerrar el acuerdo de libre comercio entre Europa y el Mercosur

Tras su llegada a Alemania, el presidente argentino dio una conferencia de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz, en la que se refirió al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europa y el Mercosur, que fue aprobado pero no ratificado, debido principalmente a la preocupación europea ante la falta de políticas de Jair Bolsonaro para proteger la deforestación en la Amazonia.

Sin embargo, Fernández aseguró que más allá de la preocupación ambiental, se debería discutir “cómo actuamos frente al proteccionismo de ciertos sectores de la economía europea, que creo que es en verdad lo que más dificulta el acuerdo”. Agregó que también hay que considerar “las asimetrías económicas que existen entre Europa y América Latina, que con la pandemia y con esta guerra siguen profundizándose”.

En esta línea, el canciller alemán confirmó que hay algunas preocupaciones, pero remarcó que “el acuerdo es importante y hay algunas preguntas que nos preocupan sobre estándares ambientales, sobre estándares sociales, pero al final se trata de que sea un éxito”.

Luego de su visita a Alemania, Fernández viajará a Francia para reunirse con el presidente Emmanuel Macron, con quien también abordará el acuerdo entre los bloques y las medidas económicas impuestas por la guerra.