El expresidente argentino Mauricio Macri manifestó su apoyo “incondicional” al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, de cara al balotaje del 19 de noviembre. “Hoy el que lidera la propuesta de cambio es Javier Milei”, expresó Macri en una entrevista con el programa Alguien tiene que decirlo, de radio Mitre, este viernes. El exmandatario consideró que el libertario representa “el único camino” posible para “darle a Argentina una esperanza”.

Macri sostuvo que es momento de tener la “humildad” de reconocer que 30% de la población optó por la propuesta de Milei, frente a un 24% que dio su voto a la fórmula de Juntos por el Cambio (JxC), encabezada por Patricia Bullrich. “Lo que sigue siendo la prioridad es el cambio”, señaló. En esa línea, dijo que, más allá de las diferencias con Milei que se expusieron durante la campaña electoral, “el eje del cambio es el más importante”.

El expresidente argentino también afirmó que se trata de un apoyo “por nada a cambio”. “Nosotros no hemos pedido nada. Estamos para colaborar en lo que sea por el futuro de Argentina, pero no se habló de absolutamente ningún cargo. Las simpatías que tenga Milei con algunos dirigentes que estuvieron con nosotros corren por cuenta de él”, planteó. “Vamos a hacer un apoyo y no un acuerdo, un apoyo incondicional en términos de que es a cambio de nada”, enfatizó el dirigente del PRO.

En relación con el candidato de la coalición oficialista Unión por la Patria, Sergio Massa, dijo que “es más de lo mismo”, en alusión al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández. “No podemos resignarnos a la pobreza y a la destrucción institucional”, agregó Macri. Además, dijo que Massa le “mintió siempre”, y “al menos” Milei no lo ha hecho “una sola vez todavía”. “Tengo pocas conversaciones [con Milei], tengo seis conversaciones por teléfono y dos veces lo vi en persona, pero al menos tengo la esperanza… y le he dicho que lo único que vale en la vida es la palabra. Si vos no tenés palabra, no podés generar confianza, y si no se genera confianza, el país no va a salir de donde está”, comentó.

Por otra parte, Macri aclaró que no obligó a Bullrich a expresar su apoyo a Milei. “Hay gente [a la] que le gusta ningunear, ponerse por arriba de los demás. Patricia Bullrich fue nuestra candidata a presidenta. Ella ganó la interna a un conjunto de dirigentes importantes”, sostuvo, y continuó: “¿Cómo pueden seguir faltándole el respeto cuando ella ha demostrado su liderazgo, ha demostrado sus ideas, ella ha comunicado lo que siente y se lo ha comunicado a aquellos que la han votado?”.

La interna de Juntos por el Cambio

El expresidente también se refirió a las divergencias sobre el apoyo a Milei en la alianza de centroderecha, que reúne, entre otros, al PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica. En ese sentido, desestimó las acusaciones que recibió de haber dinamitado JxC, y si bien dijo que la alianza que fundó sigue en pie, fue muy crítico con los sectores y dirigentes que optaron por la neutralidad de cara a la segunda vuelta y más aún con los que expresaron su apoyo a Massa.

El exmandatario sostuvo que en el escenario actual sólo hay “dos alternativas”. Por un lado, “la neutralidad para favorecer a Massa”; por otro, respetando la independencia de los votantes, decirles que Milei es la verdadera opción de cambio. “Acá hemos dicho ‘libertad de acción’, que cada uno se haga responsable”, agregó, y pidió “un poquito de sinceridad” al resto de los sectores de JxC.

“No puede ser que bajo la falsa imparcialidad, neutralidad, ellos se dediquen a apoyar a Massa. No puede ser que la vicepresidenta del partido radical [María Luisa Storani] diga que vota a Massa y está mal que Patricia [Bullrich] salga a decir que ella vota a Milei. Un poquito de sinceridad”, reclamó.

Además, frente a las críticas por su reunión con Milei días atrás, dijo que en la UCR “han tenido permanentes reuniones en todos estos años con Massa, con [el presidente del sector Gerardo] Morales a la cabeza”. “Todo el tiempo transando por detrás de todos nosotros en cosas que no han beneficiado al país”, apuntó.

De todas formas, dijo que no se sintió traicionado porque “tienen una visión que es coherente con la anterior”. “Lamenté enormemente que no hayan adherido el día 1 a una propuesta de cambio más contundente, porque Milei nos ganó por tener una propuesta más contundente de cambio que la nuestra, más allá de las cosas extremas a las que no adherimos”, señaló.

Sobre las diferencias que han surgido dentro del propio PRO, Macri planteó que “todos adhieren a que la Argentina necesita un cambio” y señaló si todos tienen “un compromiso con la República” como el suyo, “estaremos sentados ahí dialogando para ver en qué cosas tenemos que trabajar en conjunto”. “Hemos sabido convivir para defender las cosas importantes de la institucionalidad y sabremos dentro de 20 días, cuando pase esta etapa, sentarnos de vuelta y decir en qué cosas vamos a seguir trabajando unidos para defender la institucionalidad, gobierne Massa o Milei”, expresó.