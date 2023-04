El Ministerio de Justicia emitirá el miércoles una ordenanza que obligará a las redes sociales a impedir la publicación y eliminar contenidos sobre ataques a escuelas, informó este martes el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino.

La decisión del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, fue tomada en el marco de la puesta en marcha de un plan de combate a la violencia en las escuelas de todo el país, denominado Escuela Segura. El tema ya estaba en la agenda del gobierno desde que empezó su gestión, pero fue acelerado por un caso particularmente perturbador ocurrido la semana pasada en Blumenau, en el estado de Santa Catarina, cuando un hombre de 25 años ingresó en un jardín de infantes y mató con un hacha a cuatro niños de entre cinco y siete años.

“Esta es una emergencia nacional: ¿qué valor está por encima de salvar la vida de niños, niñas y adolescentes?”, explicó el ministro en declaraciones el martes a la cadena Globo.

Según Estela Aranha, abogada que se desempeña como secretaria de Asuntos Digitales del Ministerio de Justicia, los representantes de las redes sociales ya fueron informados sobre el ingreso en vigor de la ordenanza.

Aranha dijo que la obligación de retirar las publicaciones puede deberse al incumplimiento de normas relacionadas con el consumidor, como cuando un servicio crea pánico y presenta riesgos.

La decisión adoptada por Dino –un abogado de 54 años oriundo de San Luis, la capital de Maranhão, estado del que fue gobernador y con pasado ministerial en anteriores gobiernos del Partido de los Trabajadores– se conoció un día después que se reuniera con representantes de las redes sociales que operan en Brasil. Según informó Folha de São Paulo, en el encuentro, que fue promovido por el Ministerio de Justicia, en el que participaron representantes de Youtube, Meta, Twitter, Kwai, Tik Tok, Whatsapp y Google, el Ministerio les pidió a las plataformas que combatan de manera más eficiente los perfiles que propugnan la violencia o que contienen amenazas hacia escuelas.

Entre los ejemplos registrados por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y explicitados durante la conversación se encuentran perfiles que publican fotos y nombres de los perpetradores de masacres, imágenes de niños mutilados y también canciones que incitan esta clase de ataques.

De acuerdo a Folha, el representante de Twitter manifestó que se negaría a retirar tal contenido bajo el argumento de que los términos de uso de su plataforma no prohíben la divulgación de dichas publicaciones. Integrantes del ministerio y personas de otras redes sociales que estaban presentes se sintieron muy incómodos con la situación y en ese momento Dino, también claramente irritado, según dijeron participantes en el encuentro, levantó el tono de voz y dejó en claro su posición y la del gobierno que representa sobre el tema.

El ministro afirmó que los términos de uso no están por encima de la Constitución y las leyes, ni tampoco son más importantes que la vida de los niños y adolescentes.

Dino agregó, no sin ironía, que no existe un término de uso para quienes quieran comportarse de manera irresponsable y afirmó que la libertad de expresión no autoriza la publicación de imágenes agresivas con el objetivo de sembrar el pánico en las redes sociales. Tras las palabras del ministro, la reunión se terminó.

Por otra parte, y en otro anuncio vinculado al programa Escuela Segura, el Ministerio de Justicia informó que el gobierno aportará 150 millones de reales (aproximadamente 30 millones de dólares) que estarán a disposición de los gobiernos y municipios de todo el país, para que las entidades dispongan medidas de seguridad en las escuelas públicas.

El ministro Dino dijo que la definición de si se convoca a personal policial para custodiar las escuelas o no quedará a criterio de cada gobierno estadual. El lunes, el gobernador de Santa Catarina, donde ocurrió la tragedia de Blumenau, Jorginho Mello, del bolsonarista Partido Liberal, dijo que sí lo haría.

En este contexto, el martes en Brasil se registró un nuevo caso de violencia en escuelas, aunque afortunadamente sin pérdida de vidas. El portal Metrópoles informó que en la localidad de Santa Tereza de Goiás, situada en el norte del estado amazónico, un chico de 13 años ingresó en una escuela con un cuchillo, hiriendo, pero no de gravedad a dos estudiantes.