En un contexto de masivas movilizaciones en Alemania contra la extrema derecha y sus expresiones racistas y xenófobas, y en particular contra el partido Alternativa para Alemania (AfD), el diario alemán Die Tageszeitung entrevistó al sociólogo de ese país Dieter Rucht, especialista en el estudio de estos movimientos. Rucht, nacido en 1946, trabajó en el Centro de Ciencia de Berlín y como profesor en la Universidad Libre de Berlín.

Actualmente estamos viendo a cientos de miles de personas en todo el país salir a las calles contra AfD y el extremismo de derecha. ¿Cómo sucede esto tan de repente?

A mí también me sorprende este poder. Hace mucho tiempo predije que algo se estaba gestando en la sociedad civil contra el ascenso de la extrema derecha. Pero esperaba un aumento lento, no esta ola abrupta. En realidad, esto no se puede explicar sólo con el motivo actual: la información sobre una reunión secreta entre AfD y otros extremistas de derecha.

Informaron que en la reunión se discutieron planes para expulsar del país a millones de personas. Al parecer, esto sorprendió a mucha gente.

Sí, también lo viví en mi entorno personal. Pero este tipo de reuniones ya han ocurrido antes. Esta vez, sin embargo, se habló mucho de ello en los medios de comunicación y muchos dijeron: si ahora la gente se pregunta si tiene que emigrar, entonces he llegado al punto en el que actuaré. Hay una nueva calidad de percepción sobre los peligros que amenazan a esta sociedad. Se ha acumulado algo que aún no ha encontrado ninguna forma de expresión. Mucha gente estaba preocupada por el giro hacia la derecha, pero no sabía realmente cómo reaccionar. Ahora se ha roto una presa.

Ahora hay protestas contra el AfD no sólo en las grandes ciudades, sino también en las provincias.

Esto es inusual y ahora se ha convertido en una especie de efecto que se perpetúa a sí mismo. Muchos ahora quieren dejar una huella en su propia ciudad. Lo que también es notable es la diversidad de los grupos que actualmente lo organizan. Esto realmente viene de abajo hacia arriba, no planificado a largo plazo por las grandes organizaciones. Un despertar generalizado.

¿Existe un mensaje común que conecte todas las protestas?

Sí: la radicalización de la extrema derecha no debe continuar así. Y también la preocupación de que la propia democracia esté ahora en peligro.

Algunos piden un levantamiento aún más amplio de la sociedad civil, otros piden la prohibición de AfD. ¿Se necesitan objetivos más específicos?

No necesariamente. No creo que haya muchas palancas que se puedan mover a nivel legislativo o judicial ahora. El efecto central es la activación de la sociedad civil en el territorio. Y eso ciertamente puede ser sostenible.

¿De qué manera?

Probablemente no veremos una ola cada vez mayor de protestas. Pronto los manifestantes querrán volver a formar una cadena humana alrededor del Bundestag, que probablemente será aún mayor. Después de eso, sin embargo, es probable que haya una desaceleración o una pausa. Pero hay muchas posibilidades de que la protesta continúe buscando nuevos puntos focales y se reavive de maneras no tan masivas, por ejemplo cuando AfD u otros grupos de extrema derecha se reúnan en las campañas electorales en Turingia, Sajonia y Brandeburgo.

¿Perjudicará esto en última instancia a AfD en las elecciones?

No creo eso. Porque las protestas ahora no hacen más que aclarar quién está y dónde. Pero hasta ahora no se han asegurado de que los partidarios de AfD abandonen las elecciones. Por el contrario, ahora es probable que se acerquen más y actúen con mayor decisión.

En el pasado ya hubo levantamientos contra el extremismo de derecha. ¿Es esto algo mayor, o hay diferencias?

Ambos. Los levantamientos después de los ataques racistas de los años 90 también fueron organizados espontáneamente por los ciudadanos desde abajo, sin mucho tiempo de preparación. Pero en aquel entonces se trataba de proteger a un grupo vulnerable: los inmigrantes. Hoy se trata de proteger a la democracia en su conjunto. Para los manifestantes, también se trata de autoprotección. Ambos motivos tienen sus méritos y, personalmente, me tranquiliza saber que ahora se está produciendo algo.