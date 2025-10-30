Registrate
para acceder a 6 artículos gratis por mes
Melissa continúa su recorrido por el Caribe luego de impactar Jamaica como un ciclón de categoría 5, uno de los más intensos registrados en décadas, que provocó varias víctimas mortales. En Haití, el fenómeno dejó decenas de muertos y causó daños significativos tras desbordamientos e inundaciones en varias localidades.
Este miércoles llegó a Cuba con vientos de hasta 193 kilómetros por hora. En Santiago de Cuba, las lluvias torrenciales y la marejada ciclónica han provocado inundaciones, mientras que las autoridades evacuaron preventivamente a miles de personas para minimizar los riesgos.
.
¿Te interesa el acontecer internacional?
Suscribite y recibí la newsletter Mundo en tu email.