Santiago de Cuba, Cuba, el 29 de octubre.

Melissa continúa su recorrido por el Caribe luego de impactar Jamaica como un ciclón de categoría 5, uno de los más intensos registrados en décadas, que provocó varias víctimas mortales. En Haití, el fenómeno dejó decenas de muertos y causó daños significativos tras desbordamientos e inundaciones en varias localidades.

Paso del huracán Melissa en Manchester, Jamaica, el 29 de octubre. Foto: AFP

Este miércoles llegó a Cuba con vientos de hasta 193 kilómetros por hora. En Santiago de Cuba, las lluvias torrenciales y la marejada ciclónica han provocado inundaciones, mientras que las autoridades evacuaron preventivamente a miles de personas para minimizar los riesgos.

Derrumbe provocado por el paso del huracán Melissa por Santiago de Cuba, Cuba, el 29 de octubre. Foto: Yamil Lage, AFP

Santiago de Cuba, Cuba, el 29 de octubre. Foto: Yamil Lage

Barrio de Howard Acres, en St. Elizabeth, Jamaica, el 29 de octubre. Foto: AFP

