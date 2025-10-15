Tras el viaje del presidente argentino, Javier Milei, y su comitiva a Washington, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, informó que su cartera volvió a intervenir este miércoles en el mercado argentino con la compra de pesos y que el salvataje total sería de 40.000 millones de dólares. En Washington fueron recibidos por el mandatario estadounidense Donald Trump, quien en la conferencia de prensa condicionó el apoyo financiero de su país a Argentina a un triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del 26 de octubre

Bessent señaló que la operación de compra de pesos argentinos se realizó durante la mañana en el mercado abierto. De acuerdo a lo que informó el diario Tiempo Argentino, el Tesoro estadounidense ya había inyectado dólares de esta forma en el mercado argentino en jornadas anteriores.

Estas intervenciones lograron mantener a raya el valor del dólar, por debajo de los 1.400 pesos argentinos, dentro de la banda de flotación estipulada por el equipo económico del gobierno de Milei que encabeza el ministro de Hacienda, Luis Caputo.

Las declaraciones de Trump del lunes, metiéndose directamente en la campaña electoral en un momento en el que el Ejecutivo argentino está pasando por su peor momento desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2023, generaron numerosas repercusiones.

En el oficialismo, desde Milei hacia abajo, incluyendo a su ejército de trolls, se encargaron de destacar como algo positivo tener el apoyo, a su juicio incondicional, de Washington. “Los Argentinos saben que la principal potencia del mundo continuará apoyándonos salvo que volvamos a abrazar al populismo”, escribió Milei en su cuenta de X y agregó: “La situación es clarísima: si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro País”.

También desde el oficialismo se manifestó Diego Santilli, el hombre elegido por LLA para encabezar su lista para las elecciones tras la caída de José Luis Espert por sus vínculos narcos. Expresó: “Nunca fue tan fácil elegir el 26 de octubre”, adjuntando en su mensaje en redes sociales dos fotos; una con la imagen de Trump y Milei, y la otra con Jorge Taiana y Nicolás Maduro cuando ambos eran cancilleres de Argentina y Venezuela, respectivamente.

Desde la oposición, las críticas se centraron en la burda intromisión de Trump en la política local, y en la actitud entreguista del gobierno de Milei. “¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!”, fue el mensaje que publicó la expresidenta Cristina Kirchner a la que adjuntó una foto de Milei junto a su par estadounidense y la frase textual de la advertencia del republicano en la Casa Blanca.

Por su parte, Jorge Taiana, quien había sido mencionado por Santilli en su posteo, escribió: “¡Presidente Trump, basta de extorsionar al pueblo argentino! A cualquier extorsión se responde con valentía y denunciando a los responsables de la amenaza. Si la decisión es frenar a Milei o aceptar que el presidente de los EE.UU nos diga a quién debemos votar, los argentinos el 26 de octubre sabemos lo que tenemos que hacer. ¡Nunca fue tan claro!”.

Este miércoles también el gobierno de Milei evitó una instancia compleja, cuando, de manera previsible, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Hacienda, Luis Caputo, y el de Salud, Mario Lugones, presentaron sus argumentos de manera escrita y no fueron al Congreso, donde habían sido citados por legisladores de la oposición para tratar diversos temas, entre ellos, pedidos de informes y explicaciones vinculadas a la gestión económica y a los casos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).