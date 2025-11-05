Carlos Mazón abandona la presidencia de la Generalitat Valenciana por su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 229 personas en las comarcas valencianas y ocho en Castilla-La Mancha y Andalucía. La salida fue formalizada por el jefe del Consell a las 15.00 del lunes (hora local), pero seguirá de forma interina en funciones. Mientras tanto, el Partido Popular (PP) tendrá que llegar a un acuerdo con Vox sobre quién será su sustituto o sustituta, porque, una vez publicada el martes la renuncia en el Boletín Oficial del Estado, empezó a contar el reloj de cara a unas posibles elecciones anticipadas. Una vez comunicada la renuncia, hay 12 días hábiles para presentar candidato, pero Mazón seguirá en funciones hasta que se elija a un nuevo presidente. Los conservadores necesitan el apoyo de la ultraderecha para realizar cualquier movimiento, lo que dejará a Mazón en el Consell como un pato cojo.

El presidente valenciano anunció su renuncia –sin pronunciar la palabra “dimisión” ni conjugar el verbo– en una comparecencia que arrancó a las 9.00 del lunes en el Palau de la Generalitat: “Hace un año trasladé que me comprometía a garantizar la reconstrucción. Nunca he sido ajeno al estado de ánimo de la opinión pública, pero he intentado batallar para que se conociera la verdad y las verdaderas causas de la tragedia. El ruido que hay alrededor de mi persona es la excusa perfecta para ocultar los fallos del gobierno [español]. Yo no voy a llamarles asesinos por errar en sus predicciones. Estos meses han sido durísimos, las víctimas tienen todo el derecho a expresarse como consideren. Liderar ese trabajo requiere una fuerza que ni yo ni mi familia tenemos. Debe tener el impulso necesario de alguien con la mayoría que votaron los valencianos. Me dirijo a esa mayoría parlamentaria viva, vigente y en marcha. Apelo a esa mayoría para elegir nuevo presidente de la Generalitat. Por voluntad personal habría dimitido hace tiempo, ha habido momentos insoportables y ya no puedo más. Ha sido un honor servir a mi tierra como presidente de la Generalitat Valenciana”, dijo Mazón. El aún presidente del gobierno valenciano no ha concretado plazos ni su posible sucesor, puesto que depende de la negociación con el partido de extrema derecha que dirige Santiago Abascal.

“Sé que cometí errores, lo reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y lo vuelvo a repetir, pero ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe: no sabíamos que el barranco del Poyo se desbordaba, no supimos que había fallecidos hasta la madrugada del 30 ni que la tragedia tuviera esa magnitud”, aseguró el presidente.

Las reacciones se sucedieron durante toda la mañana. Las asociaciones de víctimas consideran que el presidente valenciano “sigue instalado en la mentira” y que eligió la peor forma de marcharse, y creen que, una vez lograda su dimisión, el siguiente paso debe ser que se siente ante un juez. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, dijo que Mazón tomó la “decisión correcta” y pide a Vox que facilite la elección de un nuevo president. Desde Vox, sin embargo, parece que van a vender caro su apoyo. “La dimisión de Mazón es un perfecto ejemplo de cómo el Partido Popular ha acabado dando a [Pedro] Sánchez un chivo expiatorio que lo único que hace es exonerar a Sánchez de la responsabilidad criminal que tiene en la dana”, dijo Abascal, quien reconoció que habló esa mañana con Mazón, pocos minutos antes de que hiciera su anuncio.

Tras un año convulso, el líder del PP valenciano cedió finalmente tras su palmaria ausencia, aún sin explicar, la tarde de la tragedia, mientras estaba comiendo con una periodista, y ampliamente cuestionado por su gestión política las semanas y meses posteriores, repleta de mentiras, manipulaciones y ocultaciones, que tuvieron su contestación más álgida y desgarradora con los gritos de los familiares de las víctimas durante el funeral de Estado del 29 de octubre.

La presión en las últimas semanas estaba siendo asfixiante sobre el jefe del Consell, con revelaciones como las del documental de elDiario.es en las que se demostró que el presidente de la Generalitat no llegó a su despacho hasta las 19.55 y que antes pasó por su domicilio particular. El funeral de Estado, en el que las víctimas lo recibieron a gritos de “asesino” e incluso le llamaron “rata cobarde”, fue un punto de inflexión para el partido. Su líder, Núñez Feijóo, y parte de los barones autonómicos presenciaron el rechazo que genera el dirigente valenciano.

Feijóo llamó el domingo a las 19.00 al presidente de la Generalitat para acordar una solución a su situación política y pactar un relevo. El equipo de Mazón llevaba días amenazando con una convocatoria electoral si Génova (en referencia a la sede central del PP en Madrid) no cedía y aceptaba que el sustituto de Mazón fuera su número dos en el partido, el diputado Juanfran Pérez Llorca. La favorita de la dirección nacional era María José Catalá, pero esta lleva semanas negándose a asumir el mando en la Generalitat y quiere centrarse en el Ayuntamiento de Valencia. Ese mismo domingo, ante la posibilidad de su salida, decenas de personas se concentraron en el Palau de la Generalitat para exigir nuevamente su dimisión y que declare en el juzgado.

En el plano judicial también aumenta la presión, especialmente después de que la jueza citara a declarar el lunes a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón en El Ventorro y pidió el listado de llamadas del jefe del Consell. El aval de la Audiencia Provincial a preguntar por sus actuaciones, sin investigarlo directamente, fue determinante.

Además, fueron decisivas las últimas novedades destapadas por elDiario.es en el documental ¿Dónde estaba Mazón?, que reveló el viernes 24 de octubre que el jefe del Consell pudo pasar por su casa después de la comida en El Ventorro y que llegó al Palau de la Generalitat poco antes de las 20.00 ya cambiado de ropa, una hora más tarde de lo que habían asegurado hasta ahora fuentes oficiales de Presidencia. A esta información se unió después que Mazón acompañó a Vilaplana a su vehículo estacionado en el parking de la Glorieta ubicado junto al Parterre y que a la periodista le habría llegado un video de À Punt (el grupo estatal de medios de la Comunidad Valenciana) a las 17.40 vía Whatsapp, en plena sobremesa con Mazón, con las graves inundaciones que padecía Utiel. Un video que niega haberle enseñado o comentado al presidente. La jueza también ha solicitado como prueba el ticket del parking.

Tras estas novedades que dinamitaron la enésima mentira del presidente valenciano sobre su paradero en la tarde de la dana, sus compañeros del PP nacional e incluso su presidente, Núñez Feijóo, han evitado respaldar directamente al líder. Las encuestas revelan que una amplia mayoría de valencianos, incluso los votantes del PP, no lo quieren como presidente de la Generalitat y rechazan su actuación.

Mazón vuelve a agitar el bulo del apagón informativo

El presidente del gobierno valenciano aprovechó su comparecencia para agitar nuevamente los bulos que viene poniendo como excusa para justificar la gestión tardía y errática de su Consell en la gestión de la dana.

Así, aunque reconoció que cometió el error de no suspender su agenda viendo la situación que se estaba dando en Utiel, y que debió pedir la declaración de la emergencia nacional como le recomendó Núñez Feijóo, volvió a insistir en la ya desmontada teoría del apagón informativo: “La Confederación Hidrográfica del Júcar no aviso del desbordamiento y la Agencia Estatal de Meteorología dijo que a las seis el temporal se iba a Cuenca. Nadie previó la magnitud de las lluvias y los medidores no funcionaban”.

También atacó al gobierno central por la falta de ejecución de las obras hidráulicas y de reconstrucción. Según comentó, “el gobierno de España ha negado herramientas sólo para dañarnos políticamente y se negó a ejecutar las obras de encauzamiento; ni pidiendo ayudas y recursos nos lo dieron”.