La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el lunes 17.

En la conferencia de prensa de la mañana de este lunes, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, habló sobre las elecciones convocadas el domingo por el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, cuyas cuatro propuestas fueron rechazadas por la ciudadanía.

La jerarca izquierdista mexicana se refirió en particular a la negativa de la población a permitir la instalación de bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano.

Sheinbaum explicó que el pronunciamiento de los electores ecuatorianos se relaciona con un contexto político y social complejo, de acuerdo a lo que consignó la agencia Efe.

“Lo que pasó en Ecuador ahora, el domingo –con el referendo en el que el presidente de Ecuador llamó a la gente a que hubiera bases norteamericanas en Ecuador, lo puso a votación y la mayoría dijo: ‘No, no queremos’–, habla también de un sentimiento en América Latina”, expresó la mexicana.

La iniciativa abrió un intenso debate regional sobre la cooperación militar con Estados Unidos y sobre los alcances de este tipo de acuerdos en materia de seguridad.

La propuesta para permitir el ingreso de fuerzas extranjeras se convirtió en uno de los puntos más controvertidos, justamente porque Noboa la planteó como un recurso para combatir a los grupos criminales que desde hace años operan en el país.

Sheinbaum enmarcó la negativa de la población ecuatoriana dentro de una tendencia latinoamericana que cuestiona la presencia militar externa y defendió la idea de que los países de la región fortalezcan sus propios mecanismos de seguridad y desarrollo sin adoptar medidas que puedan interpretarse como intervencionistas.

El domingo, el 60,56% de los ciudadanos de Ecuador votaron en contra de la posibilidad de que se instalen bases militares extranjeras en el país.

“¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?”, decía el texto en las papeleteas en el primero de los planteos realizados por el presidente a la ciudadanía.

Únicamente el 39,44% apoyó la iniciativa del mandatario, planteada en el marco de una crisis de seguridad que llevó al país en pocos años a ser uno de los más violentos de América del Sur, con tasas récord de muertes violentas.

Antes de las elecciones, fuertemente promovidas desde el Ejecutivo empleando a pleno la maquinaria estatal, la oposición a Noboa había planteado que el proceso de votación no era más que una maniobra distractiva que nada iba a colaborar a resolver la crisis que vive el país, más allá de la crisis de seguridad que tiene problemas estructurales comunes a la mayor parte de los países de la región.

La mayoría de la población también votó negativo a la propuesta de eliminar la obligación del Estado de financiar a los partidos políticos, dejando esa tarea únicamente en manos de aportes de afiliados y simpatizantes. El 58,04% del electorado votó negativamente, contra el 41,96% que se manifestó de acuerdo con la propuesta, informó el portal Primicias.

La tercera pregunta planteaba la reducción del número de parlamentarios, que pasarían, si se aprobaba la iniciativa de Noboa, de ser 151 a sólo 73 en la Asamblea Nacional, el órgano unicameral del país. Ante esta interrogante también ganó el No, con el 53,47% de los votos contra el 46,53%, según datos del Consejo Nacional Electoral ecuatoriano.

Pero entre todas las propuestas, la que tuvo un mayor rechazo fue la de convocar a una asamblea constituyente que tendría la tarea de redactar una nueva constitución. La iniciativa en esta instancia de voto obligatorio fue rechazada por el 61,61% de los votantes y aprobada por el 38,39%.

Tras conocer los resultados, Noboa reconoció su derrota con una serie de mensajes en sus redes sociales. “Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano”, escribió el presidente de 37 años nacido en Miami, que comanda el país desde noviembre de 2023.

“Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos”, concluyó Noboa.