El volante tiene un fondo negro y una foto en el centro: palestinos con los ojos vendados, arrodillados y con las manos atadas a la espalda. El texto, en árabe, es una amenaza: este es el destino de quienes intentan cruzar el muro desde Cisjordania hacia territorio israelí. Arresto, o peor aún, continúa el volante: asesinato en el acto.

El ejército de Tel Aviv fue el embajador de este mensaje: a principios de noviembre, distribuyó decenas de ellos en las ciudades al norte de Belén durante otra incursión militar.

Los palestinos saben que este es su probable destino. En los últimos meses, decenas de trabajadores de Cisjordania han resultado heridos o arrestados al intentar cruzar el muro en busca de empleos mal pagados en obras de construcción israelíes. La crisis económica es un agujero negro que ha absorbido a dos millones y medio de personas durante dos años: Tel Aviv ha anulado decenas de miles de permisos de trabajo, ha fragmentado Cisjordania con barreras y puestos de control, y retiene los impuestos palestinos destinados a la Autoridad Nacional en Ramala, lo que ha provocado un déficit crónico que pagan los empleados públicos, quienes han cobrado la mitad de sus salarios durante años.

Llevar el pan a la mesa cada día se ha convertido literalmente en un desafío. Para muchos analistas y activistas, esta es una de las razones del desgaste de la actividad política. La otra es la represión israelí sin precedentes, las detenciones masivas y la decapitación de cualquier liderazgo alternativo y figuras prominentes de la sociedad civil. Las redadas militares en pueblos y aldeas son cotidianas, con decenas de arrestos y registros domiciliarios de presos y exdetenidos, quienes se encuentran bajo presión constante.

J. trabajó durante mucho tiempo en una de las organizaciones más conocidas, una de las muchas que surgieron de las entrañas de la izquierda palestina durante el intenso período de la Primera Intifada y sus secuelas. Pasó cuatro años en prisión. Desde el 7 de octubre de 2023, ha recibido amenazas con una frecuencia inquietante: los servicios de seguridad israelíes lo llaman para recordarle que lo vigilan, a veces lo citan. J. ha optado por retirarse, por guardar silencio. No quiere volver a su celda, y menos a esa jaula de tortura, hambre y muerte que es el sistema penitenciario israelí.

P. también participaba activamente en una conocida ONG palestina. Ex preso político y figura destacada de la izquierda desde la Segunda Intifada, abandonó sus sueños: ahora trabaja como artesano. F. fue uno de los líderes históricos de otra organización de derechos humanos: ha decidido no revelarse más y recibe llamadas de los servicios de seguridad israelíes y, ocasionalmente, incluso de la Autoridad Palestina.

Un nuevo temor que se apodera de los movimientos políticos de base palestinos se compone de muchas capas: el miedo a la cárcel, "porque esta vez es diferente, saldrás muerto o como una larva", el miedo a no poder mantener a la familia y la creencia de que vale la pena hacer el sacrificio si hay un movimiento nacional en torno a él.

“Hoy no existe un organismo colectivo”, explica S., sociólogo y activista que también solicita el anonimato. “No hay partidos políticos fuertes ni movimientos estudiantiles dinámicos, y las ONG están aisladas: las liberales se han dado cuenta de que su agenda, impuesta por donantes externos, no se ajusta a la realidad, y las de izquierda han visto huir a sus socios internacionales o abordan temas complejos –derechos de la infancia, derechos de las mujeres, medio ambiente– sin integrarlos en un discurso de liberación nacional. Mientras tanto, la izquierda política y partidista se ha refugiado en su escritorio, refugiándose en el análisis y la crítica: escribe mucho, pero ya no tiene presencia en las calles”.

"Involucrarse en la política hoy en día", continúa, "da miedo porque, si no hay un movimiento colectivo, se siente como un sacrificio individual. Eso no significa que no resistamos, porque resistimos; basta con mirar las comunidades atacadas por los colonos, el ejército y los pequeños grupos de base. Pero si uno tiene que dedicar su tiempo y energía a defender su vida o a traer a casa unas pocas docenas de shekels (moneda) para la compra, queda muy poco para dedicar a reconstruir un movimiento nacional".

Un período de fluctuaciones que sigue, dice S., a los dos fenómenos que caracterizaron los años previos al 7 de octubre: el protagonismo de las generaciones más jóvenes y la búsqueda de prosperidad de la clase media. Por un lado, los levantamientos populares de 2018, la Gran Marcha del Retorno en Gaza y de 2021 en toda la Palestina histórica, una movilización que comenzó en el barrio Sheikh Jarrah: ambos estallaron fuera de los partidos políticos tradicionales, entre los jóvenes, con la idea de reconstruir la unidad perdida.

Por otro lado, “el nuevo individualismo de los aspirantes a clase media, que se ha centrado en construir un bienestar efímero, endeudándose para consumir bienes que superan sus posibilidades... Llegamos al 7 de octubre desprevenidos, presas de una normalización que había aniquilado a la sociedad”.

Es entre los jóvenes donde puede surgir la chispa. Constituyen la mitad de la población, y están enojados y resignados. Muchos sueñan con irse; algunos ya lo están haciendo. Zoughbi Zoughbi, fundador y director del Centro Palestino para la Transformación del Conflicto, se formó en los movimientos estudiantiles de finales de la década de 1970, primero en la secundaria y luego en la universidad. “En aquel entonces, estábamos convencidos de que la liberación era segura, sin lugar a dudas. Hoy, nos conformamos con resistir sobre el terreno. Las ideologías de los partidos tradicionales se han disuelto; la misión es sólo la tierra”.

Realidades latentes, así llama Zoughbi a los partidos políticos. Sin embargo, están listos para descongelarse y despertar, y su mera existencia es casi una garantía: “El fuego que arde bajo las cenizas se reavivará. Necesitamos unirnos –partidos políticos, organizaciones y sociedad civil– como un solo cuerpo: diversidad en la unidad. La religión debe seguir siendo un asunto privado, no una guía política o gubernamental”.

S. es optimista: es sólo cuestión de tiempo antes de que se reconstruya un movimiento popular. “Gaza ha demostrado que Israel no puede eliminarnos. Y, sin quererlo, se ha convertido en un modelo para la lucha global contra el neoliberalismo, un ejemplo de una nueva ética anticolonial espontánea que puede ser una inspiración, aquí y en otros lugares. Para los palestinos, presenciar la resistencia de la población de Gaza a pesar del genocidio tendrá un efecto a mediano plazo: no hemos sido derrotados”.