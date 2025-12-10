Este miércoles empezó a regir en todo el territorio australiano la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años, medida impulsada por el primer ministro Anthony Albanese, que fue aprobada por el Parlamento de la isla en noviembre del año pasado. El tema, que es motivo global de preocupación de padres, educadores y gobiernos, fue encarado por el Ejecutivo australiano en medio de apoyos, rechazos y dudas sobre la efectividad de la implementación de la medida.

Argumentando su decisión, el gobierno de Australia sostiene que los adolescentes están sometidos a una presión creciente en los entornos digitales y que la exposición temprana a redes sociales puede agravar problemas de ansiedad, baja autoestima o aislamiento escolar.

En un video, el primer ministro Albanese insistió que la prohibición tenía como objetivo apoyar a los jóvenes australianos y aliviar la presión que puede surgir de los algoritmos. “Aprovecha al máximo las próximas vacaciones escolares. En lugar de pasarlo navegando por tu teléfono, comienza un nuevo deporte, aprende un nuevo instrumento o lee ese libro que ha estado ahí durante algún tiempo en tu estante”, explica el primer ministro australiano, dirigiéndose directamente a los jóvenes.

“Y lo más importante, pasa tiempo de calidad con tus amigos y tu familia, en la vida real”, agregó el primer ministro laborista en el mensaje que, según el canal Sky News Australia, se reproduciría en todas las escuelas del país esta semana.

La entrada en vigor de la ley hará que plataformas como Tiktok, Facebook, Snapchat, Reddit, X e Instagram sean responsables de multas de hasta 33 millones de dólares por fallos sistemáticos para evitar que los menores de 16 años tengan cuentas personales en dichas redes.

Según informó The Sydney Morning Herald, la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, anunció que más de 200.000 cuentas de Tiktok pertenecientes a usuarios que se cree que son menores de 16 años habían sido desactivadas. Sin embargo, muchos jóvenes que dicen ser menores de 16 años conservaban sus cuentas jactándose de ello. “Querido Anthony Alabanese [sic], superé tu prohibición”, escribió un usuario en un video de Tiktok que tuvo miles de comentarios de usuarios que afirmaban ser menores de 16 años, vivir en Australia y seguir en la plataforma el miércoles por la mañana.

Muchos llenaron la cuenta de Tiktok de Albanese con mensajes que señalaban que la prohibición, que Albanese declaró a ABC Radio Melbourne que “ya era un éxito” diez horas después de su entrada en vigor, había fracasado. Sin embargo, el gobierno expresó que no esperaba que la prohibición fuera perfecta desde el primer día.

Todas las plataformas listadas, excepto X, confirmaron el martes que cumplirían con la prohibición. La comisionada de eSafety, Julie Inman Grant, afirmó haber mantenido recientemente una conversación con X sobre cómo cumpliría, pero la empresa no había comunicado su política a los usuarios, según informó la edición australiana del diario The Guardian.

Bluesky, una alternativa a X, anunció el martes que también prohibiría el acceso a menores de 16 años, a pesar de que eSafety evaluó a esta plataforma como de “bajo riesgo” debido a su pequeña base de usuarios, de 50.000, en Australia.

En las semanas previas al comienzo de la prohibición, los menores pasaron horas realizando comprobaciones de edad, intercambiando números de teléfono y preparándose para la desactivación de sus cuentas.

Además, dos adolescentes de 15 años, Noah Jones y Macy Neyland, presentaron la semana pasada una demanda ante el Tribunal Superior de Australia al considerar que la ley impulsada por el gobierno de Albanese vulnera su derecho constitucional a la libertad de comunicación política.

“Esta prohibición debería preocupar a todos los australianos”, dijo el diputado del Partido Libertario John Ruddick, que está acompañando a las demandantes en su proceso judicial.

“A partir del día 10, no sólo los niños no podrán usar redes, sino que el resto de nosotros tendremos que demostrar nuestra edad y potencialmente aportar nuestro carné de identidad, incluso para acceder a las plataformas”, agregó el legislador.