José Antonio Kast, el 14 de diciembre, mientras celebra los resultados de la segunda vuelta presidencial, en Santiago.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció la activación de un plan que tiene como objetivo que aquellos de sus compatriotas que deseen retornar al país desde Chile después de la victoria electoral del ultraderechista José Antonio Kast puedan hacerlo.

“A los venezolanos que están en Chile, con humildad les digo que vuelvan a su patria, cuentan con nosotros… esta es la patria de las oportunidades, de la felicidad perpetua”, expresó Maduro durante su programa Con Maduro+.

El jefe de Estado venezolano, que por estas semanas está bajo una intensa presión de las tropas estadounidenses, que están muy cerca de las costas del país, reiteró la denuncia sobre las amenazas del mandatario electo de Chile contra la migración venezolana, quien prometió expulsar a migrantes irregulares y les dio un ultimátum para salir del país antes del 11 de marzo, día en el que asumirá la presidencia.

El presidente Maduro rechazó esas declaraciones y afirmó que los venezolanos en Chile “fueron traicionados, amenazados” a pesar de ser “gente de bien que trabaja, produce, aporta… muchos profesionales de la medicina, son los mejores médicos de Chile”.

Además, el líder chavista acusó a los opositores venezolanos –María Corina Machado, Leopoldo López y Edmundo González– de respaldar las amenazas de Kast. “Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito si le toca un pelo a un venezolano: los venezolanos se respetan. ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast”, dijo Maduro en tono amenazante.

“Deje quieto a quien quieto está”, insistió Maduro al criticar el discurso del ultraderechista sobre los migrantes, quienes, dijo, tienen “derechos y la Constitución chilena se los debe garantizar”.

Al referirse a la holgada victoria electoral de Kast, Maduro calificó al nuevo mandatario chileno de “nazi criado de familia nazi y pinochetista convicto y confeso”.

De acuerdo a lo que consignó Telesur, el jerarca venezolano atribuyó el ascenso de Kast al debilitamiento de las fuerzas progresistas en Chile y señaló que “el progresismo del presidente Gabriel Boric no era ningún progresismo” y que “colocó la luz de cruce para finalizar en el camino de la derecha”.

En su análisis, Maduro sostuvo que “el retroceso de los movimientos progresistas puso en La Moneda a un confeso pinochetista y fascista”.

Este martes Kast, poco antes de emprender viaje hacia Buenos Aires, fue consultado sobre las declaraciones de Maduro y respondió que los dichos del venezolano lo “tienen sin cuidado”.

“Yo me centro en las declaraciones de Maduro, que es un dictador, narcodictador, y que hoy está pasando momentos difíciles por la acción que está ejerciendo Estados Unidos”, concluyó Kast, según consignó CNN Chile.

Pocas horas después de ser electo, el ultraderechista chileno viajó a Argentina, donde se reunió con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Según informó Radio Bio Bio, en el encuentro el próximo mandatario chileno busca coordinar con el país vecino acciones de seguridad, migración y economía.

“Hay mucho que aprender en Argentina de cómo han reducido la inflación y eso ha permitido bajar la pobreza extrema”, dijo Kast ante la prensa chilena en el aeropuerto de Santiago.

De acuerdo a lo que consignó el diario porteño La Nación, Kast dijo también que “con el presidente Milei nos conocemos de distintas actividades en distintos países, y eso va forjando una relación”.

El chileno además elogió la política de “enfrentamiento del crimen organizado” en Argentina y la emprendida en El Salvador por el gobierno de Nayib Bukele.

Según la agenda oficial de Kast, después del encuentro con Milei tendrá un almuerzo con empresarios locales en el hotel Intercontinental y posteriormente se reunirá con el embajador chileno en Buenos Aires, José Antonio Viera-Gallo.