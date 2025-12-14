En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas celebrada este domingo, el candidato ultraderechista José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, se impuso de manera rotunda sobre la aspirante oficialista, la comunista Jeannette Jara.

Según los datos brindados por el Servicio Electoral de Chile (Servel), con el 99,56% de las mesas escrutadas, Kast sumaba el 58,17% de los votos contra 41,83% de la exministra de Trabajo del presidente Gabriel Boric, una tendencia irreversible.

El holgado triunfo de Kast no sorprendió a nadie, dado que después de la primera vuelta quedó encaminado a la presidencia por la baja votación que tuvo Jara en esa instancia.

Si bien la candidata salió primera en las elecciones del 16 de noviembre, logró apenas el 26,85% de las adhesiones, en tanto que su rival de hoy obtuvo 23,93% y los otros candidatos de derecha, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, lograron el 13,94% y el 12,47% de las preferencias, votos que migraron casi en su totalidad hacia el ahora presidente electo.

Kast Rist, de 59 años e hijo de un matrimonio de inmigrantes alemanes que llegaron a Chile después de la Segunda Guerra Mundial, centró su campaña en la seguridad, uno de los temas más importantes para los chilenos en este momento.

En particular, Kast, quien será el gobernante más derechista de Chile desde el retorno a la democracia luego de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), apuntó en muchas ocasiones a los más de 300.000 migrantes no regularizados que hay en el país, la mayor parte de ellos venezolanos, a quienes responsabiliza por el incremento de la delincuencia en el país.

Poco después de conocidos los resultados, Jeannete Jara llamó por teléfono a Kast para felicitarlo y publicó un mensaje en sus redes sociales en el que reconoció el triunfo de su adversario.

“La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile. A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”, escribió la dirigente.

Kast también recibió las felicitaciones del presidente Gabriel Boric. La llamada del primer mandatario fue emitida por la televisión local, de acuerdo a lo que informó Radio Cooperativa.

“Ha sido electo presidente de la República de Chile y, por lo tanto, de todos los chilenos y chilenas, y usted sabe que esa es una gran, gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho, mucho trabajo, y quiero que sepa que, como expresidente de la República, siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria”, garantizó Boric.

Kast agradeció el gesto del presidente y respondió que desea que haya “una transición muy ordenada, respetuosa y, por supuesto, que después del 11 de marzo (día en el que se hará el traspaso de mando) me interesaría mucho conocer sus opiniones y su mirada de lo que es el país”.

“Así que le quiero agradecer este llamado y también la posibilidad de encontrarnos en algún momento para conversar más en privado sobre cómo hacer la mejor transición que se pueda, y que nos ayude a ver cuáles son los puntos neurálgicos donde nosotros podemos avanzar y que usted ve que hoy están pendientes”, dijo el futuro mandatario.

Fue entonces que Boric hizo una reflexión sobre la importancia de esta tradición: “Quiero transmitirle que, para mí, esta llamada no es solamente un acto protocolar. Una de las cosas que he sentido muy fuertemente durante estos años en La Moneda y recorriendo Chile es el valor profundo de las instituciones de la democracia, pero, por sobre todo, de su pueblo, y estoy muy orgulloso de la democracia”.

“Independiente de quienes celebren o estén tristes con el resultado de hoy, Chile se consolida de una forma que a todos nos enorgullece, y quiero que sepa que he transmitido a todos mis colaboradores que estén a disposición para iniciar las coordinaciones y tener un traspaso que esté a la altura de lo que los chilenos y chilenas se merecen”, aseguró.

Boric además invitó a Kast a reunirse el lunes en el Palacio de la Moneda “para que podamos conversar más en detalle sobre algunas tareas de continuidad de Estado y, por cierto, tener la oportunidad de conversar cara a cara por unos minutos a solas”.