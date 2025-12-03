Los diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Romina del Plá, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, durante la ceremonia de los nuevos legisladores, el 3 de diciembre, en el Congreso.

Cuando los 127 diputados electos en octubre asuman sus cargos, el miércoles 10, el partido del presidente argentino, Javier Milei, La Libertad Avanza, tendrá la mayor bancada en la cámara baja del Congreso, con más de 90 legisladores sobre un total de 257. El oficialismo no logró la mayoría, pero sí contar con la primera minoría.

La ceremonia en la que juraron los nuevos legisladores, antes de asumir sus funciones, tuvo lugar este miércoles en el Congreso y fue presenciada desde un palco por Milei, acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial y futuro jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y quien encabezó la lista oficialista por la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones, Diego Santilli. Los cuatro posaron para las fotos con los pulgares de ambas manos hacia arriba, a la manera de Milei.

Al palco oficial dirigieron sus miradas varios diputados electos después de ser investidos. Como el peronista Juan Grabois, que extendió su brazo haciendo la señal de la victoria con los dedos, y también lo hizo, en su caso para saludar al presidente, Virginia Gallardo, una figura mediática que se hizo conocida por su noviazgo con el millonario Ricardo Fort y que en las legislativas de octubre fue la apuesta electoral de Milei en la provincia de Corrientes.

El integrante de la cámara con más edad, el diputado Gerardo Cipolini, fue el encargado de presidir la sesión y preguntarle a cada futuro legislador si juraba “por Dios, por la patria y por estos santos evangelios” que desempeñaría su cargo conforme a la Constitución. Varias veces les recordó a los legisladores que hay una fórmula prevista para la respuesta: debían decir “sí, juro”, con la mano extendida sobre una biblia. Pero muchos agregaron sus propios mensajes.

Quien fuera ministro de Defensa de Milei, Luis Petri, juró “por la Constitución Nacional, por la libertad de los argentinos y bajo la protección de la Virgen del Carmen de Cuyo, patrona del ejército de los Andes”.

Antes que él, Nicolás del Caño, dirigente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), agregó su propio mensaje: “Por nuestras jubiladas y jubilados, que se enfrentan a este gobierno represor, por el colectivo de la discapacidad y de la salud, por los niños y niñas masacrados en Gaza y por una Palestina libre. Fuera Trump de Venezuela y de América Latina. Por la clase trabajadora de Argentina y el mundo, y por el socialismo, sí, juro”.

A continuación, y pese a los gritos de la oficialista Lilia Lemoine, otra legisladora electa por el FIT, Romina del Plá, transmitió un mensaje similar al que agregó: “Por la educación pública, gratuita, científica y laica, contra la reforma que pretende destruirla; por los derechos de las mujeres, de las diversidades, contra los femicidios y los travesticidios”.

La peronista María Teresa García fue la primera en jurar por la libertad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que cumple prisión domiciliaria. Después de García, varios de los legisladores electos juraron “por la libertad de Cristina”. Una de ellos, Fernanda Díaz, agregó que la expresidenta “es inocente y tiene que estar libre junto con su pueblo”.

También se reiteró en los mensajes el recuerdo a los 30.000 desaparecidos que dejó la dictadura, un número que la extrema derecha gobernante suele discutir.

El peronista Horacio Pietragalla Corti, que recuperó su identidad gracias al trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo, después de haber sido apropiado en 1976, dijo ante la cámara: “Por Liliana Corti, el Chacho Pietragalla, por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, por la Justicia que implementó Néstor [Kirchner] en cada condenado genocida por delitos de lesa humanidad y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, sí, juro”.

La insistencia de Lemoine en gritar cada vez que surgía una reivindicación de este tipo tuvo su respuesta en el juramento de la diputada del FIT Myriam Bregman: “Por los que no se callan a pesar de los abucheos y las represoras. Por los 30.000 detenidos desaparecidos. Contra el negacionismo, ni un paso atrás. Por la lucha antiimperialista. Fuera yanquis de Venezuela y de América Latina. Por los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales. Contra el genocidio en Palestina. Sí, juro. Y que esta señora se calle la boca, porque, la verdad, nos tiene re cansados”.

Al crecimiento del oficialismo para la próxima legislatura, se sumó el martes un quiebre en la bancada peronista, la principal de la oposición, de la que se fueron tres diputados de la provincia de Catamarca que responden al gobernador Raúl Jalil.

Con el nuevo Congreso, el gobierno se prepara para acelerar la actividad legislativa en diciembre y enero. De acuerdo con el diario Perfil, habrá sesiones hasta el último día del año y se retomarán a partir del 15 de enero. La agenda incluye el presupuesto para 2026 y el comienzo del debate de la reforma laboral y de varios proyectos económicos que impulsa el Poder Ejecutivo.