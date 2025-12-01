Estudiantes de la Universidad Jesuita de Guadalajara con una réplica del trofeo de la Copa Mundial decorada con fotografías de personas desaparecidas, el 21 de noviembre, en Guadalajara.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, conformado con el objetivo de buscar a personas desaparecidas en ese estado mexicano, confirmó el 17 de octubre el hallazgo de más de 40 bolsas con restos humanos en la colonia Arroyo Hondo del municipio de Zapopan.

“Positivo en Arroyo Hondo. Siguen saliendo. Hasta el momento, van 44 bolsas con restos humanos. Qué tristeza, ya se alcanza un total de 400 bolsas en sólo 3 fosas del municipio de Zapopan: Las Agujas (270), Nextipac (89) y Arroyo Hondo (44)”, escribieron en X.

La fosa, que fue la última en ser ubicada, se encontró a fines de setiembre. La mayor parte de las personas desaparecidas se supone que fueron asesinadas por organizaciones de narcotraficantes que operan intensamente en la zona.

El descubrimiento de una nueva “mega fosa clandestina” se sumó al hallazgo de otras dos en el mismo municipio durante este año: una en Nextipac, localizada en setiembre, donde se ubicaron casi 90 bolsas, y la más letal en Las Agujas, hallada en febrero, cercana al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y en la que se recuperaron más de 250.

Todas están a un radio de entre diez y 20 kilómetros del estadio Akron, la sede del Club Chivas de Guadalajara, que será una de las sedes mundialistas de la Copa del Mundo del año que viene.

Juntas, hacen que la cifra ascienda a más de 400 bolsas con osamentas recuperadas en fosas del municipio y en el correr de este año: “Jalisco se ha convertido en un cementerio, en la fosa clandestina más grande del país”, expresó la organización en ese momento.

El 27 de noviembre la fiscal Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Trujillo, confirmó que -aunque los trabajos continúan tanto en Las Agujas como en Arroyo Hondo y solamente concluyeron en Nextipac- hasta esa fecha podía afirmarse que los restos pertenecen a unas 93 personas.

Según Trujillo, en Las Agujas hay “62 víctimas y 26 ya se encuentran preidentificadas”, Arroyo Hondo “se mantiene en 15 víctimas con siete preidentificadas” y en Nextipac hay “16 víctimas con cinco preidentificadas”. “Los registros que ella maneja están un poco amañados. El número de víctimas lo calculan, pero no llegan a su totalidad porque las bolsas tienen segmentos y para que se arme un cuerpo tarda muchísimo”, explicó a la diaria Jaime Aguilar, integrante voluntario de Guerreros Buscadores.

Al mismo tiempo, señaló que el sistema médico forense “está saturado” y dijo que las cifras de Trujillo “dan un estimado, no sé si sea tan lejano, pero nosotros tenemos un estimado de que por cuatro bolsas es un cuerpo. Si fuera así, estamos hablando más o menos de 100, pero también ha resultado que en tres bolsas puede estar lo de un cuerpo”, consignó.

Aguilar dijo a la diaria que la fosa de Las Agujas también está próxima a cerrarse, al igual que Nextipac. Relató que llegaron hasta ella “por un anónimo y también por una periodista de Guadalajara que tenía como referencia ese punto, no tenía acceso, subió un dron y vio las excavaciones”. En ese momento la zona estaba en construcción: “Nosotros vamos y fuera del fraccionamiento es que encontramos 100 bolsas más, porque ellos habían encontrado 169”.

La que se mantiene activa es la de Arroyo Hondo. Van 47 bolsas, pero prevén que sean más: “En el lugar donde se encontró hay bastante escombro y mucho desperdicio de construcción, entonces se ha tardado en remover para llegar al centro de ese lugar donde tenemos reporte de que hay más”, señaló.

Finalmente, reparó en que la proximidad con el recinto deportivo es un dato importante y dijo que el gobierno de Jalisco “desaparece a los desaparecidos”. Narró que su colectivo se apropió de la Glorieta de los Niños Héroes -ubicada en la intersección de las avenidas Chapultepec y Niños Héroes-, y “le cambiamos el nombre a la ‘glorieta de las y los desaparecidos’” para que funcione como punto de reunión donde “se hacen eventos, misas y tenemos pegadas lozas con los rostros de desaparecidos”.

“Ahora, con el Mundial y con este pretexto de remodelar y de poner bonita la ciudad, tememos que nos la vayan a borrar. Tememos que vuelvan a desaparecer a los desaparecidos, porque ese es el punto de referencia importante, de memoria y de reunión de los colectivos”, acotó. Dijo también que se está dando “un efecto de blanqueamiento en la ciudad”: “Se está desplazando a la gente en situación de calle, están arreglando la ciudad y, al final de cuentas, a nosotros como ciudadanos el mundial no nos deja nada, es un negocio internacional”.

De acuerdo con la información que compartió el gobierno de Jalisco por medio de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, desde diciembre de 2018 hasta octubre de 2025 se identificaron y procesaron 220 sitios de inhumación clandestinos en Jalisco, de los cuales 49 fueron hallados este año. Por municipio, los tres con mayor proliferación son Tlajomulco de Zúñiga (85), el mencionado Zapopan (44) y San Pedro Tlaquepaque (22). Este año, si bien fueron localizadas un total de 227 personas en este tipo de fosas, solamente 121 fueron identificadas.