El gobierno de Rusia negó este domingo la preparación de una reunión trilateral con Kiev y Washington, mientras que en la ciudad estadounidense de Miami prosiguen las conversaciones sobre cómo terminar la guerra que empezó en febrero de 2022 con la invasión rusa a territorio ucraniano.

El sábado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que Washington había propuesto una reunión trilateral, que sería la primera negociación presencial entre Moscú y Kiev en seis meses. Pero el asesor diplomático del presidente ruso, Yuri Ushakov, negó que por el momento vaya a suceder. “Por ahora nadie ha hablado seriamente sobre esta iniciativa y que yo sepa no se está organizando”, expresó el alto funcionaro del Kremlin, cuyas declaraciones fueron consignadas por agencias de noticias rusas.

Tras revelar la propuesta estadounidense, Zelenski declaró a la prensa que no estaba “seguro de que se derivara algo nuevo” y llamó nuevamente a Estados Unidos a aumentar la presión sobre Rusia para que ponga fin a la guerra, informó AFP.

Este domingo Zelenski dijo que las conversaciones “constructivas” entre negociadores estadounidenses, europeos y ucranianos avanzaban “a un ritmo bastante rápido”, aunque reconoció que “mucho depende de si Rusia siente una necesidad real de poner fin a la guerra”. “Desafortunadamente, las señales que llegan de Rusia siguen siendo negativas: ataques en el frente, crímenes de guerra rusos en zonas fronterizas y continuos ataques contra nuestra infraestructura”, publicó Zelenski en X, haciendo referencia a las permanentes acciones bélicas de Moscú.

En el marco de las acciones diplomáticas para intentar detener la guerra, el sábado, el enviado ruso Kirill Dmitriev llegó a Miami, donde las delegaciones ucraniana y europea se reunieron a partir del viernes para negociar bajo la mediación del enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner. Dmitriev “regresará a Moscú, presentará su informe y discutiremos los pasos a seguir”, declaró Ushakov, que también afirmó que “no había visto” la nueva propuesta estadounidense para poner fin al conflicto, elaborada tras una reunión entre Washington y los enviados ucraniano y europeo.

Estados Unidos presentó un plan para poner fin a la guerra hace más de un mes, pero el texto original, considerado por Ucrania y sus aliados europeos como hecho a la medida del Kremlin, fue revisado tras consultas con Kiev.

Se desconocen los detalles de la nueva versión, pero, según dio a entender Zelenski, implica concesiones territoriales por parte de Ucrania a cambio de garantías de seguridad de países occidentales, algo que Moscú rechaza.

La última vez que funcionarios ucranianos y rusos mantuvieron conversaciones directas oficiales fue en julio, en la ciudad turca de Estambul. Allí no se produjo ningún avance sustancial sobre el fin de la guerra, pero las partes acordaron el intercambio de prisioneros.

La participación de rusos y europeos en las conversaciones de este fin de semana en el estado de Florida representa un avance con respecto a la fase anterior, en la que los estadounidenses mantuvieron negociaciones por separado con cada parte en diferentes lugares.

Sin embargo, la extrema tensión que existe pone en duda las perspectivas de diálogo directo entre Ucrania y Rusia, que no ve bien la participación de los aliados europeos de Kiev, a quienes considera un obstáculo para la paz.

De todas maneras, según dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una entrevista publicada este domingo, el presidente Vladimir Putin manifestó su disposición a hablar con su homólogo francés, Emmanuel Macron, sobre el conflicto. Macron habló varias veces por teléfono con Putin en los meses previos al comienzo de la guerra y también inmediatamente después de la invasión.

Putin “expresó su disposición a iniciar un diálogo con Macron”, declaró Peskov a la agencia estatal de noticias RIA Novosti. “Por lo tanto, si existe voluntad política mutua, esto sólo puede valorarse positivamente”, agregó el portavoz. El gabinete de Macron declaró que la disposición de Putin a dialogar es “bienvenida”.

Las tropas rusas intensificaron sus avances este año en el frente ucraniano, donde controlan aproximadamente el 19% del territorio. “En la última semana, Rusia lanzó aproximadamente 1.300 drones de ataque, casi 1.200 bombas aéreas guiadas y nueve misiles de diversos tipos contra Ucrania”, escribió Zelenski en su cuenta de X. La región de Odesa y el sur del país fueron las zonas “más afectadas” según el mandatario.