“No sé si leyeron o vieron que [en Venezuela] tienen una gran planta, o unas grandes instalaciones, de donde vienen los barcos. Hace dos noches, la desmantelamos. Así que les dimos un golpe muy fuerte”, dijo el viernes en un podcast el presidente estadounidense, Donald Trump.

Lo anunció en diálogo con John Catsimatidis, un empresario que ha hecho aportes a las campañas electorales republicanas.

La noticia fue divulgada este lunes por medios estadounidenses y el periódico británico The Guardian.

Más tarde, cuando Trump dio una conferencia de prensa junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se refirió a esa supuesta ofensiva, aunque siguió sin precisar dónde se encuentra la instalación. “Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas”, dijo. “Atacamos todas las embarcaciones, y ahora atacamos la zona… es la zona de implementación”, dijo, y agregó: “Eso ya no existe”.

Consultado sobre si se trató de un ataque de la CIA, dijo que sabe “exactamente quién fue” pero no quiere decirlo.