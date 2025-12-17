Partidarios del presidente venezolano, Nicolás Maduro, participan en una manifestación contra la actividad militar estadounidense en el Caribe, el 13 de diciembre, en la comunidad de San José, en el barrio de Petare de Caracas.

La escalada de la administración estadounidense que encabeza el presidente Donald Trump contra el gobierno venezolano que lidera Nicolás Maduro sumó un capítulo más en las últimas horas. En la noche del martes Trump ordenó un bloqueo de todos los petroleros sancionados por Washington que entran y salen de puertos venezolanos, en un intento de seguir perjudicando la economía del país sudamericano al apuntar a su principal fuente de ingresos.

Desde setiembre, Washington comenzó a incrementar de manera sostenida su presión contra Caracas, desplegando en el mar Caribe y muy cerca de las costas venezolanas miles de tropas y casi una docena de buques de guerra, incluyendo al USS Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo.

De acuerdo con lo que informó la agencia Reuters, no está claro cómo Trump impondrá la medida contra los buques sancionados ni si recurrirá a la Guardia Costera para interceptar embarcaciones como lo hizo la semana pasada.

A propósito de esta acción, el lunes el gobierno venezolano acusó a Trinidad y Tobago de haber prestado colaboración en la acción estadounidense, por lo que de manera unilateral decidió suspender el suministro de gas existente en el marco de un acuerdo firmado hace una década con el país insular.

“Esta funcionaria ha convertido el territorio de Trinidad y Tobago en un portaviones estadounidense para agredir a Venezuela, en un acto inequívoco de vasallaje”, expresó en un comunicado la vicepresidencia de Venezuela haciendo referencia a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, informó El País de Madrid.

En el contexto de su escalada en el Caribe, Estados Unidos también está utilizando las bases que tiene en Puerto Rico y hace tres semanas logró la autorización del gobierno de República Dominicana de Luis Abinader para usar un aeropuerto y una base militar en ese país.

Respecto de la nueva decisión adoptada sobre Venezuela, el martes Trump escribió en su cuenta de Truth, la red social de su propiedad: “Por el robo de nuestros activos y muchas otras razones, como el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una ORGANIZACIÓN TERRORISTA EXTRANJERA”. “Por lo tanto, hoy ordeno un BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO DE TODOS LOS PETROLEROS SANCIONADOS que entran y salen de Venezuela”, agregó el magnate republicano.

Trump afirmó que seguirá adelante con la presión militar contra Venezuela hasta que el país “devuelva” a Estados Unidos petróleo, tierras y otros activos, haciendo referencia a las expropiaciones hechas por el Estado venezolano durante el mandato del fallecido Hugo Chávez. Según expertos independientes, las sanciones extraterritoriales adoptadas por la Casa Blanca violan de manera flagrante el derecho internacional.

Como respuesta, el gobierno de Venezuela calificó de “grotesca amenaza” el anuncio de Trump, a quien acusó de “pretender imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval” con el objetivo de “robarse las riquezas” venezolanas, consignó la agencia Efe.

“Los trabajadores petroleros y todos los trabajadores del país deben activarse con mucha fuerza a organizar las fuerzas de la clase obrera, en todos los puertos del mundo, en toda la clase obrera internacional, a protestar contra la piratería de los que creen tener patente de corso para robarse las mercancías del mundo”, expresó Maduro.