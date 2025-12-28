El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió este domingo con su par ucraniano, Volodímir Zelenski, en la residencia Mar-a-Lago, la propiedad que tiene el magnate republicano en Palm Beach, en el estado de Florida. La agenda se centró en poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya lleva casi cuatro años.

Antes del comienzo de la reunión, en la que ambos mandatarios estuvieron acompañados por sus delegaciones, Trump dio declaraciones a la prensa en la entrada de su residencia y estas fueron consignadas por agencias internacionales. “Creo que estamos listos para un pacto. Las conversaciones están en sus fases finales. Lo que salga será bueno para todos”, expresó Trump.

El líder republicano también afirmó que “habrá un acuerdo sólido de seguridad” y que “las naciones europeas están muy involucradas”, aunque no entró en detalles. “La guerra, o acaba ahora, o durará mucho más tiempo, y millones de personas más morirán. Nadie quiere eso”, advirtió.

Poco antes de su encuentro con Zelenski, Trump hizo una publicación en la red social Truth, en la que comunicó que minutos antes había tenido una conversación de más de una hora con el presidente ruso, Vladimir Putin, llamada que Trump describió como “buena y muy productiva”.

Cuando en la entrada de Mar-a-Lago se le preguntó a Trump si Putin hablaba en serio sobre la paz, Trump respondió: “Creo que sí”. El mandatario estadounidense además elogió públicamente a Zelenski: “Este caballero ha trabajado muy duro, es muy valiente, y su pueblo es muy valiente”. “Creo que tenemos los ingredientes para un acuerdo. Tenemos dos países dispuestos. Estamos en la fase final de las conversaciones”, agregó Trump.

En declaraciones a la prensa, ambos líderes abordaron la última versión de un plan de paz de 20 puntos y la cuestión pendiente del futuro de la región del Donbás, que está casi totalmente bajo control ruso y que Moscú reclama en su totalidad como parte de cualquier acuerdo de paz.

Junto a Trump, Zelenski afirmó que los negociadores estadounidenses y ucranianos habían avanzado considerablemente en las últimas semanas, con un acuerdo sobre el “90%” del borrador de 20 puntos.

Sin embargo, no existe ningún tipo de indicio de que Rusia esté dispuesta a renunciar a sus exigencias maximalistas, las territoriales y las restantes, que incluyen la imposibilidad de Ucrania de ingresar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Según el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, Trump “escuchó atentamente” el domingo la evaluación rusa del conflicto. Ambas partes coincidieron en que un alto el fuego propuesto por Ucrania y Europa únicamente prolongaría los combates, afirmó Ushakov, cuyas declaraciones fueron consignadas por el diario británico The Guardian. Una exdiplomática ucraniana, Maria Drutska, afirmó al mismo medio que Putin intentaba “sabotear las cosas” al llamar a Trump poco antes de que este se reuniera con Zelenski.

Durante su reunión anterior, en octubre, en la Casa Blanca, Trump se retractó del envío de misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania después de una llamada similar a Moscú.

Putin quiere que Ucrania entregue el territorio en el norte de la provincia de Donetsk que sus fuerzas aún no pudieron tomar por la fuerza. La contrapropuesta de Zelenski contempla una zona desmilitarizada, con la retirada de ambas partes de la línea de contacto. El plan podría someterse a referéndum, siempre que Moscú acepte primero un alto el fuego de entre 60 y 90 días, algo que no parece factible en este momento.

El sábado, antes de llegar a Estados Unidos, Zelenski estuvo en Canadá, donde se reunió con el primer ministro del país norteamericano, Mark Carney. Dicho encuentro estuvo precedido por un ataque aéreo ruso a gran escala contra Kiev, hecho que Zelenski describió como “la respuesta de Rusia a nuestros esfuerzos de paz”. En el diálogo que mantuvieron, el presidente ucraniano le dijo al primer ministro canadiense: “Necesitamos dos cosas: presión sobre Rusia y un apoyo firme y suficiente a Ucrania”.

La capital ucraniana fue atacada por más de 500 drones y misiles balísticos entre la noche del viernes y el sábado. El ataque, que duró 12 horas, mató a cuatro personas y dejó a medio millón sin electricidad. Carney calificó el bombardeo como una acción “bárbara” y afirmó que se necesita una “Rusia dispuesta” para crear las condiciones para una paz justa y duradera.