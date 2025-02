“Yo no lo promocioné, lo difundí”, dijo el presidente argentino Javier Milei con el canal TN en una entrevista difundida en la noche del lunes, en la que intentó defenderse y desmarcarse del escándalo generado por la recomendación que hizo el viernes en su cuenta de X de una criptomoneda, llamada $LIBRA, que rápidamente se hundió, asegurando que obró “de buena fe”.

La primera defensa de Milei sobre la situación llegó cuatro horas después de la publicación en la que llamó a invertir en el proyecto que se dedicaría “a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos”, cuando la eliminó. El mandatario argentino publicó un nuevo mensaje en el que aseguró que “no estaba interiorizado sobre los pormenores del proyecto y, después de haberme interiorizado, decidí no seguir dándole difusión”, y por eso borró la publicación original.

La entrevista en el programa del periodista Jonatan Viale fue grabada en la tarde de ayer y, tras su emisión en la señal de TN, la cuenta de YouTube del canal subió parte de la charla sin editar. Rápidamente comenzó a circular en redes un fragmento de la grabación cruda del momento en que Milei es consultado sobre cómo actuará ante las denuncias penales en su contra por haber integrado una asociación ilícita que cometió estafa, y su asesor Santiago Caputo interrumpe la respuesta del presidente para advertirle sobre posibles problemas legales que podrían ocasionarse.

Al inicio del vídeo sin editar, Milei y Viale bromean sobre la idea de que las preguntas las guionan funcionarios del gobierno. “Esta me las anotó -Manuel- Adorni y Karina Milei y -Santiago- Caputo esta”, dice de forma irónica el periodista, antes de introducir una de las últimas preguntas de la charla. Sobre la causa que lleva la jueza María Servini, Viale le consulta a Milei cómo actuarán: “¿El Estado va a hacer una presentación espontánea? ¿Te vas a presentar?”".

Milei responde que “los temas jurídicos no son los míos” y señala que quien se encargará de la parte judicial será el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. “Es el ministro de Justicia, es el que entiende de esto”, afirma Milei y Viale aclara: “No, pero como es un tema en el que participaste vos como ciudadano, además de como presidente, por eso te lo pregunto”.

“Es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal”, destacó el mandatario. El entrevistador retrucó: “Sí, pero ya te diste cuenta de que no, que sos presidente”. En medio de un ida y vuelta entre Viale y Milei, en el que este insiste en que la publicación fue hecha en “su cuenta personal” y Viale le explica que es el presidente, entra en el plano de la cámara Caputo para hablarle en voz baja al presidente.

Tanto el presidente como el entrevistador afirman, “claro”, ante lo dicho por Caputo. Cuando el asesor se retira, Viale dice: “Sí, yo entiendo, me doy cuenta; te puede traer un quilombo judicial”, y retoma el curso de la entrevista.

En la entrevista que salió al aire, es otra la respuesta de Milei sobre el abordaje judicial. El presidente afirma que “hay un tema de privados” y agrega: “Yo no me meto en los temas legales porque no es un tema mío”.

Esta mañana, en diálogo con A24, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó por qué Caputo interrumpió la entrevista. “Yo estuve ayer en la nota y en un momento empiezan a hablar de la estrategia judicial, quién iba a acompañar en la estrategia judicial, y el presidente empieza a hablar de Mariano Cúneo Libarona”, dijo Adorni y agregó: “El presidente por supuesto no está en lo fino jurídico y equivocado en mi parecer y en el del presidente, Santiago Caputo corta la entrevista porque tiene el defecto de la excelencia y notó que se podía prestar a la confusión a alguna parte de la audiencia y decidió cortar la nota”.

“Santiago no sabe que la dinámica es no cortar las notas por ningún aspecto, por nada, y bueno, cuando ves los tres minutos de contexto fue para eso, para no confundir”, afirmó Adorni.