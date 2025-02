El sistema político argentino se convulsionó en la noche del viernes, después de que el presidente Javier Milei promocionara en su cuenta de X la criptomoneda $LIBRA y que horas más tarde se lo vinculara con una posible estafa de entre 80 y 100 millones de dólares. El hecho derivó en que este sábado la oposición anunciara el pedido de juicio político contra Milei y el pedido de conformación de comisiones investigadoras, para determinar si el presidente cometió delitos.

Milei y la criptomoneda $LIBRA

“La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA”, publicó el viernes en X Milei, dejando el mensaje, con un enlace a la web donde se promocionaba el token, fijado durante cuatro horas.

El valor de $LIBRA se disparó de inmediato, y luego se desplomó. Según explicó el periodista especializado Maximiliano Firtman, la moneda valía 0,000001 centavos de dólar y, tras la promoción de Milei, llegó a venderse a 5,20 dólares. “Cuando hubo suficientes inversores que pusieron plata, los fundadores ‘tiraron de la alfombra’ y dejaron a todos en el piso y la moneda tuvo una rápida y abrupta caída en su cotización por más del 85% a valores más cercanos a $0 y unas pocas cuentas se llevaron la ganancia calculada entre 70 y 100 millones de dólares”. Este sábado la moneda valía 0,0006 centavos.

Un informe financiero de la firma estadounidense Kobbeissi Letter señaló que, en las primeras tres horas desde que se constituyó la moneda, los inversores iniciales del “emprendimiento” comenzaron a retirar el dinero obteniendo unos 87,4 millones de dólares.

El mismo viernes, pasada la medianoche y cuatro horas después del tuit original, Milei publicó otro en el que explicaba: “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”.

Juicio político y comisión investigadora sobre Milei

Este sábado, los diputados de Unión por la Patria anunciaron que avanzarán en la presentación de un pedido de juicio político contra Javier Milei. En un comunicado divulgado a través de X, los legisladores del bloque kirchnerista consideraron que se trata de “un escándalo sin precedentes”.

“La participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad”, señalaron los diputados antes de confirmar que trabajarán “en la presentación de un pedido de Juicio Político contra el Presidente de la Nación”.

Por su parte, en el radicalismo anunciaron que promoverán una comisión investigadora, según escribió en sus redes el diputado Pablo Juliano, “ante la posible comisión de delitos relacionados con la promoción de una criptomoneda por parte del Presidente”.

De todas formas, en su mensaje aclaró que esto es “sin perjuicio de realizar la oportuna denuncia ante la Justicia. Javier Milei fue elegido para defender a todos los argentinos, no para favorecer los intereses inescrupulosos de un grupo de personas allegadas y de dudosos antecedentes. Durante cinco horas el Presidente promovió en sus redes sociales la compra de acciones de una nueva criptomoneda, que en poco tiempo se desvalorizó provocando una enorme estafa”.

Además, el diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista, presentó en la noche del viernes un proyecto de resolución para que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brinde explicaciones ante el Congreso por el hecho, pero luego anunció que el lunes también presentaría un pedido de juicio político.

En tanto, la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri también criticó a Milei: “Ser Presidente no es jugar a ser tuitero; gobernar no es un chiste y el país no es una timba”.

Cristina Fernández a Milei: “operaste como el gancho de una estafa digital”

La expresidenta argentina Cristina Fernández, por su parte, acusó este sábado a Milei, de operar como “el gancho de una estafa digital”. “Miles confiaron en vos, compraron caro y en cuestión de horas perdieron millones, mientras unos pocos (me juego la cabeza que todos libertarios) hicieron fortunas con información privilegiada. Milei ¡Vos mismo operaste como el gancho de una estafa digital!”, expresó en un mensaje de X.

“¡Y, para colmo, después decís que no estabas interiorizado! ¿No era que sos ‘el mejor presidente de la historia’? ¿No era que sos ‘el genio de la economía’? De autoproclamado ‘líder global’ a crypto estafador”, remató Fernández.

“Nunca en la historia se vio algo semejante”, añadió, y aseguró que Milei aprovechó su investidura presidencial para inflar el valor del activo.

Siempre hablándole a Milei, Fernández siguió: “¡Mirá a donde nos trajiste con tu locura! Convertiste a la Argentina en un casino donde el crupier es el mismísimo Presidente. Esa es tu libertad de mercado… la del casino. Se te cayó la careta”.

“Y pensar que desde el sillón de Rivadavia tratás de ‘inútiles’, ‘incompetentes’ y ‘mandriles’ a todos los que no se alinean con lo que decís, cuando en realidad, el que es verdaderamente incompetente para ocupar ese sillón sos vos”, cerró.