En una carta pública, 58 exembajadores acusaron a la Unión Europea de mantener un silencio cómplice ante la “campaña de violencia y destrucción” que el gobierno de Israel, liderado por Benjamin Netanyahu, lleva adelante contra los palestinos.

Recuerdan en el texto los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 y condenan “la masacre de israelíes inocentes y la toma de rehenes”, pero señalan que no pueden quedarse callados ante lo que sucede actualmente. “Estamos siendo testigos del horrible espectáculo de Israel llevando a cabo, a diario, crímenes atroces contra el pueblo palestino, sobre todo en Gaza, pero también en la Cisjordania ocupada, lo que equivale a una campaña sistemática de brutalización, deshumanización y desplazamiento”, manifestaron en la carta, citada por las agencias Ansa y Efe.

“El mundo recordará cómo la Unión Europea y sus estados miembros respondieron a esta catastrófica tragedia. El silencio y la neutralidad ante el genocidio constituyen complicidad. La inacción envalentona a los perpetradores y traiciona todos los principios que la Unión y sus estados miembros dicen defender”, advierten, y piden a los estados que tomen medidas, porque “las palabras no bastan”.

Varios gobiernos europeos también llamaron a dar pasos diplomáticos para incidir en este conflicto. En mayo de 2024, ya con esta ofensiva en marcha, España, Irlanda y Noruega reconocieron a Palestina como Estado, y días después lo hizo Eslovenia. En las últimas semanas, Francia anunció que reconocerá al Estado palestino en setiembre, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, y lo mismo hará Reino Unido si Israel no cesa de atacar Gaza. A ellos se sumó Malta.

Otros países de Europa analizan tomar medidas similares. El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, anunció este jueves una ronda de consultas con el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, y con el Parlamento para evaluar el posible reconocimiento de Palestina por parte del gobierno de Lisboa durante la Asamblea General de Naciones Unidas.

A su vez, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, llamó al gobierno a seguir ese camino. Explicó que si bien la decisión le corresponde a él mismo, la propuesta debe partir del Ejecutivo encabezado por el primer ministro Petteri Orpo.

A diferencia de otros gobiernos, el de Alemania ha sido muy cauto en sus críticas a Israel y todavía no está dispuesto a reconocer a Palestina. En medio de estas tensiones diplomáticas, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Johann Wadephul, viajó este jueves a Israel y tenía previsto también visitar Cisjordania. Dijo a periodistas que la situación está poniendo a prueba la paciencia de Berlín, pero consideró que es demasiado pronto para reconocer a Palestina, según citó The Times of Israel.

Si bien dijo que Alemania no prevé sumarse al movimiento de países que reconocerán a Palestina en setiembre, señaló que su país podría reconsiderar esta posición si no se ponen en marcha negociaciones para una solución de dos estados, que “es la única vía que permitiría a los dos pueblos vivir en paz”.

El gobierno alemán evitó endurecer su postura pese a reclamos de mayor firmeza que surgen de distintos sectores de la sociedad, e incluso de su socio en el gobierno, el Partido Socialdemócrata. A pesar de esta actitud, y de la señal que implica la propia visita de Wadephul a Israel en este momento, causó una reacción virulenta del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir.

Según el diario israelí, el funcionario le respondió a Wadephul con un posteo en hebreo en su cuenta de X: “80 años después del Holocausto, Alemania está volviendo a apoyar al nazismo”.

A los llamados a reconocer a Palestina se sumaron en Europa otras iniciativas. El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, pidió que se “congele” el vínculo comercial previsto en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel “lo antes posible” ante la situación “absolutamente terrible” en Gaza, en particular el bloqueo a la ayuda humanitaria. Desde octubre de 2023, las autoridades de salud de la Franja de Gaza contabilizan que 60.250 gazatíes murieron a causa de la ofensiva militar israelí, y 147.089 resultaron heridos.

Este jueves, se actualizó a 111 el número de gazatíes que murieron por ataques israelíes el miércoles. De esas personas, 91 fueron atacadas cuando intentaban acceder a la ayuda humanitaria cerca del cruce de Zikim, entre las 19.00 y las 19.45, un horario en el que se suponía que se aplicaba una de las llamadas “pausas tácticas” dispuestas por Israel para facilitar el ingreso y el reparto de alimentos. Los muertos y heridos desbordaban este jueves el Hospital Shifa de la ciudad de Gaza.

Desde que la distribución de ayuda humanitaria quedó en manos de una organización privada, la Fundación Humanitaria para Gaza, 1.330 personas fueron asesinadas en los puntos de reparto.