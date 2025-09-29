La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó este lunes su “más enérgica condena” al atentado que sufrió este domingo en su domicilio la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero. En el comunicado, la OEA manifestó que el ataque “constituye un hecho de extrema gravedad que atenta no sólo contra la integridad de una alta funcionaria del Estado, sino también contra instituciones fundamentales en el marco del Estado de Derecho”.

El organismo internacional se solidarizó con la fiscal, su familia, el gobierno y el pueblo uruguayo y respaldó “la rápida reacción de las autoridades nacionales que han desplegado acciones de investigación y seguridad”. El mismo día del ataque, el presidente de la República, Yamandú Orsi, adelantó que ya había indagados, así como “pistas firmes sobre los posibles responsables”. Posteriormente, el director nacional de la Policía, José Manuel Azambuya, informó la detención de dos personas, un hombre y una mujer.

“Ninguna forma de violencia, intimidación o amenaza podrá doblegar la independencia de la justicia ni el compromiso democrático de los pueblos de las Américas. La defensa de la justicia y de quienes la representan es una responsabilidad hemisférica, y la OEA está lista para seguir acompañando a Uruguay en este esfuerzo”, afirmó el organismo en el comunicado.

Por último, la OEA expresó su solidaridad con las instituciones uruguayas y su democracia, y apuntó que confía en que la “firmeza de la respuesta nacional, sumada al apoyo regional e internacional”, podrá dejar en claro que “en las Américas no hay espacio para la impunidad, el miedo ni la violencia”. “Defender la justicia es defender la democracia, y defender la democracia es garantizar el futuro libre y seguro de nuestros pueblos”, expresó la OEA.