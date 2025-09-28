El presidente de la República, Yamandú Orsi, manifestó su “apoyo y solidaridad” con la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, quien sufrió un atentado este domingo, cuando dos personas ingresaron a su casa y dispararon dos veces.

El mandatario adelantó que “ya hay indagados y pistas firmes sobre los posibles responsables. La investigación rápida y eficiente es la única opción válida y garantista frente a lamentables hechos como estos”. Según dijeron fuentes involucradas en el caso a la diaria, en las últimas horas fueron detenidas dos personas por el ataque a Ferrero.

El presidente culminó su mensaje en X llamando a tener “confianza en nuestra institucionalidad, porque el país entero jamás bajará los brazos ante el crimen organizado y el narcotráfico”.

Además del ministro del Interior, Carlos Negro, quien sostuvo que los responsables “van a caer”, la minista de Defensa, Sandra Lazo, señaló en su cuenta de X que “existen momentos en la historia en los que no puede primar otra cosa que la unidad nacional”, y remarcó que “este es uno de ellos”. La ministra manifestó que el Ministerio de Defensa pondrá “a disposición todos los recursos, voluntades y capacidades necesarios, y convocamos a la unidad nacional”.

Tal como informó la diaria, Orsi convocó para este lunes a las 10.00 una reunión en la Torre Ejecutiva con la ministra de Defensa Nacional, el ministro del Interior y la fiscal Ferrero.

FA manifestó que la “prioridad” es la lucha contra el narcotráfico

El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) publicó este domingo un comunicado en el que manifiesta su “solidaridad” con la fiscal de Corte ante la “agresión sufrida” en la madrugada de este domingo.

Asimismo, la fuerza política manifestó también su respaldo “al trabajo llevado adelante por el Ministerio del Interior” y solicitó a la bancada de senadores y diputados del FA “tratar de manera urgente el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo para el tratamiento del lavado de activos”. “La lucha contra el narcotráfico es la prioridad de nuestra fuerza política”, concluyó el comunicado.

