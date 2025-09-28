El atentado de este domingo contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, tuvo inmediatas repercusiones políticas. El presidente Yamandú Orsi convocó para este lunes a las 10.00 una reunión en la Torre Ejecutiva con la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, el ministro del Interior, Carlos Negro, y la fiscal Ferrero. Por otra parte, Negro citó para este domingo de tarde al Comando de la Dirección General de la Policía, en el que participarán las principales jerarquías policiales del país (director nacional y subdirectores). Fuentes policiales confiaron a la diaria que ya manejan algunas primeras hipótesis vinculadas al atentado.

El expresidente Luis Lacalle Pou se comunicó este domingo con el presidente Orsi y luego publicó un posteo en sus redes: “En este tema no puede haber diferencias ni dos opiniones. Del lado de la institucionalidad, del lado del orden, del lado de la protección. Mi solidaridad con Mónica Ferrero y su familia”.

El directorio del Partido Nacional, por su parte, convocó para este domingo a las 18.30 una sesión extraordinaria “en carácter grave y urgente” por el atentado contra Ferrero y luego darán una conferencia de prensa.

El ministro del Interior publicó en su cuenta de X que el gobierno está en “contacto permanente” con Ferrero, a quien le transmitió su “solidaridad por este lamentable hecho”. También aseguró que el Ministerio del Interior puso “todos los recursos necesarios para garantizar su seguridad” y que están “trabajando para encontrar a los responsables”. “Citamos al equipo para dirigir las acciones necesarias y que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley. Van a caer”, afirmó.

En la madrugada de este domingo, aproximadamente a las 5.00, dos personas ingresaron a la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y efectuaron disparos. Luego ambas personas se dieron a la fuga en una camioneta, según confirmaron fuentes a la diaria.

La fiscal de Corte informó a la Policía que las personas ingresaron a su casa y efectuaron dos disparos. Se comprobaron varios daños en la finca y en el patio se encontró un pozo, en el que podrían haber dejado o querido dejar un artefacto explosivo. No hubo ningún lesionado, y la Policía Científica trabaja todavía en el lugar. Tras escuchar los disparos, la fiscal Ferrero le avisó a su custodia personal, que estaba allí.