Un incendio, una carta reivindicativa, un apagón masivo: tras un incendio provocado en un puente colgante en el sur de Berlín, decenas de miles de hogares de la zona se quedaron sin electricidad el domingo. “Tenemos daños graves y muy graves”, declaró la senadora berlinesa de Asuntos Económicos, Franziska Giffey (SPD), responsable también de infraestructuras y, por ende, de la red eléctrica. Se espera que las reparaciones duren hasta el jueves; sólo entonces se restablecerá la conexión a la red eléctrica de la mayoría de los 45.000 hogares y 2.000 clientes comerciales afectados.

La madrugada del sábado, artefactos incendiarios destruyeron cinco cables de alta tensión y varios de media tensión en un puente sobre el Canal de Teltow, en el distrito de Lichterfelde. El puente se encuentra en las inmediaciones de la central eléctrica de Lichterfelde, que abastece de electricidad y calefacción urbana al sur de Berlín. El resultado: un apagón en medio de fuertes nevadas y temperaturas cercanas a cero grados.

El grupo anarquista Vulkangruppe (Grupo Volcán) se atribuyó la responsabilidad del incendio poco después. La policía de Berlín ahora considera auténtica su declaración. En el manifiesto, el grupo afirma que el objetivo de la acción no fueron los apagones, sino la industria de los combustibles fósiles. “Anoche saboteamos con éxito la central eléctrica de gas de Berlín-Lichterfelde”, dijeron.

El Grupo Volcán lleva a cabo repetidos ataques contra la red eléctrica de Berlín y Brandeburgo desde 2011. Estos ataques se han dirigido contra infraestructuras ferroviarias, institutos de investigación y, en 2024, contra la fábrica de Tesla en Grünheide.

El pasado septiembre, un ataque incendiario contra dos torres de alta tensión en el distrito de Johannisthal paralizó el suministro eléctrico en el sureste de Berlín. En aquel momento los autores también habían actuado con meticulosa planificación, y posteriormente se atribuyeron la responsabilidad en una carta. Si bien no se ha establecido definitivamente si fue el Grupo Volcán el que estuvo detrás de ese ataque, los investigadores al menos suponen una conexión, sobre todo porque la carta actual que reivindica la responsabilidad menciona también el ataque anterior.

Hasta la fecha, las autoridades de seguridad desconocen quién está detrás del Grupo Volcán y si siempre se trata de las mismas personas. La Oficina para la Protección de la Constitución de Berlín asume que las cartas que se atribuyen la responsabilidad son al menos de un grupo de autores semejantes, ya que se parecen en estructura, estilo y contenido en al menos ocho casos. “Es inaceptable que extremistas de izquierda vuelvan a atacar abiertamente nuestra red eléctrica, poniendo así en peligro vidas humanas”, declaró el domingo el alcalde de Berlín, Kai Wegner (CDU). La protección de las infraestructuras críticas es la máxima prioridad del Senado, añadió Wegner.

Mínimo esfuerzo, máximo impacto

Pero garantizar esta protección no es tan sencillo. Si bien Berlín tiene ventaja sobre otros estados, ya que el 99% de sus 35000 kilómetros de líneas eléctricas ya son subterráneas o atraviesan edificios, la pequeña sección restante sobre el suelo ofrece puntos que pueden interrumpirse con relativamente poco esfuerzo y un impacto significativo. “Si alguien sabe dónde discurren los cables y dónde se ubican las subestaciones, conoce los puntos vulnerables del sistema”, declaró el experto en energía Philipp Blechinger a taz tras el apagón de setiembre.

Este es un conocimiento que el Grupo Volcán evidentemente posee. El puente de cables de la central eléctrica es una estructura de las que existen alrededor de 400 en Berlín, explicó la senadora de Asuntos Económicos Giffey: “Se trata de instalaciones de cables que cruzan el agua mediante un puente porque de otra manera es técnicamente imposible”.

Al igual que en el ataque de septiembre de 2025, el llamado sistema de redundancia parece haber fallado de nuevo. Redundancia significa que, si falla la línea eléctrica principal, una segunda línea asume inmediatamente toda la carga. El año pasado, los perpetradores dañaron un segundo poste eléctrico destinado a cumplir esta función. En Lichterfelde, es posible que las líneas discurran paralelas, lo que facilita especialmente su destrucción simultánea.

El operador de red, Stromnetz Berlin, trabaja actualmente para restablecer el suministro eléctrico de dos maneras. Mientras se repara el puente de cable dañado, se está implementando una solución temporal para los hogares afectados. Esta implicará la fusión de dos líneas, explicó un portavoz de Stromnetz.

Es muy complicado porque se utilizan dos tecnologías de cable diferentes. Las conexiones requieren expertos con formación específica, temperaturas superiores a cero, una zanja de aproximadamente 14 metros de largo y profundidad, y un entorno lo más libre de polvo posible, explicó el portavoz.

El domingo por la tarde se había restablecido el suministro eléctrico a unos 10.000 hogares y 300 clientes comerciales. Sin embargo, la situación empeoró en los 35.000 hogares restantes debido al descenso significativo de las temperaturas. Para coordinar mejor las labores de ayuda e involucrar a las Fuerzas Armadas Alemanas, la Policía Federal y las organizaciones de ayuda, la senadora del Interior de Berlín, Iris Spranger (SPD), declaró el estado de emergencia el domingo.