Las protestas en Bolivia contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz se siguen intensificando. Hay decenas de cortes de ruta en varios puntos del país, en el contexto de la grave crisis económica.

Desde hace dos semanas, obreros, campesinos, docentes, indígenas y transportistas presionan a Rodrigo Paz, que está en el poder desde noviembre. Los pedidos incluyen aumentos salariales, la estabilización de la economía y la no privatización de empresas públicas. Algunos sectores, por ejemplo la influyente Central Obrera Boliviana, también piden la renuncia del presidente.

Este jueves, una larga marcha de mineros llegó hasta el centro de La Paz, donde chocaron con la Policía. De acuerdo con lo que informó el diario paceño La Razón, la Policía lanzó gases contra los manifestantes, quienes respondieron con petardos y derribando las barreras de seguridad que se habían instalado en la zona donde se produjo la protesta, muy cerca de la casa de gobierno.

La movilización fue convocada por la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de La Paz, cuyos afiliados descendieron desde El Alto hacia la sede del gobierno para exigir atención a las demandas del sector.

A los reclamos de muchos sectores también se suman movimientos de grupos afines al expresidente Evo Morales, quien actualmente se encuentra en rebeldía, luego de no presentarse al juicio en su contra en el que se lo acusa de trata de personas. Por eso la Justicia ya solicitó su captura, aunque es difícil que se concrete, porque Morales está en su feudo del Chapare, en el Trópico de Cochabamba, una zona de difícil acceso y que además es custodiada por miles de seguidores del exmandatario.

Ante las movilizaciones y bloqueos en el país, el alcalde de Cochabamba, el excandidato presidencial Manfred Reyes Villa, pidió al presidente Rodrigo Paz que ponga orden y mano dura, porque considera que existe un movimiento subversivo.

Reyes Villa considera que una eventual renuncia del mandatario no es la solución, porque abriría el camino a “gente subversiva”.

“La solución es que el gobierno ponga mano dura y ponga paz en este país. Ya es el colmo, es decir, ¿ponen o no ponen orden? Tiene que poner orden; lo que yo les he dicho el primer día en la reunión que ha habido en el hotel Cochabamba: pongan orden en el país, no hay otra forma. Es la forma de lograr solucionar el tema”, dijo Reyes en declaraciones recogidas por la radio Erbol.