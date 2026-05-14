Más de un mes después de las elecciones que se realizaron el 12 de mayo en Perú, se confirmó que el candidato Roberto Sánchez Palomino, del partido izquierdista Juntos por el Perú, será el contendiente de la derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, en la segunda vuelta fijada para el 7 de junio.

Si bien todavía los resultados oficiales no fueron proclamados ni por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ni por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el escrutinio ya está casi llegando a su fin, y la ventaja de Sánchez sobre el tercero en la disputa, el ultraderechista Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, se mantiene.

Con el 99.64% de las actas electorales escrutadas, Fujimori va adelante con el 17,17% de los votos, Sánchez se ubica en segundo lugar con el 12% y más atrás viene López Aliaga, que cuenta con el 11,91% de las adhesiones. En votos, Sánchez le lleva 14.692 de ventaja a López Aliaga, una diferencia que si bien es muy exigua, es inalcanzable para el exalcalde de Lima.

“Estamos preparados para los desafíos que nos presentará nuestra gente”, expresó Sánchez en las últimas horas. El enfrentamiento de junio entre el postulante de izquierda y Keiko Fujimori se asemeja mucho a la contienda electoral de 2021, en la que Pedro Castillo, exmandatario hoy encarcelado, logró superar a la dirigente de Fuerza Popular, que este año intentará acceder a la presidencia por cuarta vez.

Por su parte López Aliaga sigue insistiendo, sin aportar pruebas, en su teoría de que existió un fraude electoral.

De acuerdo a lo que informó la agencia Efe, López Aliaga exigió que se detenga la proclamación de resultados hasta que se atiendan sus solicitudes de revisar y auditar todo el proceso electoral, algo que ya fue descartado por los organismos competentes.

“El país no puede aceptar resultados apresurados mientras existen actas cuestionadas, votos no verificados y procesos aún pendientes de resolución. Lo que está en juego no es una cifra, es la legitimidad misma de la voluntad popular”, señaló en un comunicado Renovación Popular, el partido liderado por López Aliaga.

“Exigimos que no se proclamen resultados hasta que se cuenten todos los votos y se resuelvan cada una de las observaciones conforme a [la] ley. Cualquier intento de cerrar el proceso sin claridad solo vulnera la democracia”, se expresa también en el comunicado.