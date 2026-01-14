El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la primera dama, Rosângela Janja da Silva, durante la Ceremonia de Defensa de la Democracia, en conmemoración del tercer aniversario del intento de golpe de Estado, en el Palacio de Planalto.

Este año Brasil elige presidente, y las encuestadoras siguen el avance en intención de voto de los distintos candidatos. Un sondeo de la firma Quaest, publicado ayer, coloca a la delantera al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con 36% de apoyo, seguido por el senador Flávio Bolsonaro, con 23%.

Flávio Bolsonaro fue elegido como candidato por su padre, Jair Bolsonaro. El expresidente no puede postularse a la reelección porque cumple 27 años de prisión por liderar una trama golpista y está inhabilitado para ocupar cargos públicos. Quaest, así como otras encuestadoras, reafirma el liderazgo de Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, entre los candidatos de la derecha.

Según este sondeo, lo sigue en intención de votos el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, del partido Republicanos, que por ahora ha descartado postularse a la presidencia, pero tiene una intención de voto de 9%. Aparecen también en la encuesta otros dos gobernadores. El de Paraná, Carlos Roberto Massa, conocido como Ratinho Jr, que pertenece al Partido Social Democrático, reúne un apoyo de 7%. El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, del partido Novo, llega a 2%. Todos ellos son representantes de la derecha brasileña.

A los gobernadores se agregan otros candidatos. Son el exsenador Ronaldo Caiado, de Unión Brasil, con 3%, y dos candidatos que reúnen apenas 1% de apoyo: Renan Santos, de Missão, y Aldo Rebelo, de la Democracia Cristiana.

La encuesta concluye que si hoy Lula compitiera en una segunda vuelta con cualquiera de ellos, ganaría las elecciones. Con Flávio Bolsonaro, el que está mejor posicionado para competir, la victoria del presidente sería de 45% a 38%.

De todos modos, todavía faltan meses para la primera vuelta de octubre, y hay 18% de encuestados sin candidato: 7% son indecisos y 11% planean votar en blanco o anular el voto.