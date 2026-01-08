Miembros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en la entrada de El Helicoide, una prisión utilizada para presos comunes y políticos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que un “número importante” de personas encarceladas quedarán en libertad.

“Considérese este gesto del gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”, dijo ante los periodistas. Tanto Delcy como Jorge Rodríguez evitan reflejar en sus discursos que exista un control estadounidense sobre las decisiones de Caracas. Agregó que la excarcelación estaba ocurriendo mientras él hablaba, y que incluiría tanto a venezolanos como a extranjeros.

El anuncio generó expectativas en familiares de cientos de personas que están detenidas. La organización Foro Penal tiene contabilizados 863 presos por razones políticas hasta el 29 de diciembre.

“Es importante reiterar y recordar que hasta ahora no hemos obtenido una lista oficial con los nombres, apellidos y las cédulas de identidad de las personas que han sido excarceladas”, manfiestó Diego Casanova, integrante de la organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Señaló que la “opacidad” generaba gran incertidumbre entre los familiares.

Las primeras liberaciones confirmadas fueron las de cinco españoles, cuyos nombres dio a conocer el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, informó la agencia Efe. De acuerdo con el medio venezolano Efecto Cocuyo, una de esas personas es Rocío San Miguel, abogada especializada en derechos humanos y presidenta la ONG Control Ciudadano, que tiene doble nacionalidad y que fue detenida el 9 de febrero de 2024, acusada de terrorismo, conspiración y traición a la patria. Tanto San Miguel como los otros cuatro liberados se disponían a viajar a España.

Ante el anuncio de Rodríguez, el gobierno de Javier Milei pidió la liberación de los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani.