Protestas contra la represión iraní, frente a la embajada de Irán, en el centro de Londres, el 18 de enero.

En declaraciones a la revista estadounidense Time, dos altos funcionarios del Ministerio de Salud iraní, que hablaron con el medio bajo la condición de anonimato, estimaron que la cantidad de personas asesinadas a manos de las fuerzas de seguridad durante las protestas que estallaron a comienzos de este año contra el gobierno pueden haber costado la vida de hasta 30.000 personas.

Según lo que dijeron los funcionarios, entre el 8 y el 9 de enero los servicios de seguridad iraníes mataron a tanta gente que desbordaron la capacidad del Estado para deshacerse de los muertos.

Las bolsas para cadáveres se agotaron, y muchísimos muertos debieron ser trasladados en remolques a falta de ambulancias.

El recuento interno de muertos del gobierno supera ampliamente la cifra de 3.117 anunciada el 21 de enero por los miembros de la línea dura del régimen que reportan directamente al Líder Supremo de Irán, Alí Jamenei.

La cifra de 30.000 también es mucho más elevada que la recopilada por activistas que viene revelando los nombres de los fallecidos.

Hasta el sábado, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, entidad con sede en Estados Unidos, dijo que había confirmado 5.459 muertes y estaban bajo investigación algo más de otros 17.000 casos.

A mediados de enero, la organización Amnistía Internacional denunció en un informe que, mediante el acceso a grabaciones de video verificadas y la información fidedigna procedente de testigos en Irán, revelaron cómo se están cometiendo homicidios ilícitos masivos en una escala sin precedentes en un contexto de interrupción continua de las conexiones de Internet impuesta por las autoridades. En ese momento desde Amnistía Internacional se señalaba que la cifra oficial de muertes brindadas por las autoridades era de 2.000 personas, pero las estimaciones reales estaban muy por encima de esa cifra.

La cifra de las personas asesinadas durante dos días de las que informaron los funcionarios del Ministerio de Salud coincide aproximadamente con un recuento clandestino recopilado por médicos y personal de emergencias.

Ese recuento de muertes registradas por los hospitales ascendía a 30.304 hasta el viernes, según Amir Parasta, un cirujano germano iraní, que elaboró un informe con los datos.

Parasta afirmó que esa cifra no refleja las muertes relacionadas con las protestas de personas registradas en hospitales militares, cuyos cuerpos fueron trasladados directamente a morgues o que ocurrieron en lugares a los que pudieron acceder los investigadores.

El Consejo de Seguridad Nacional de Irán comunicó que durante las protestas que se produjeron en todo el país las personas fallecidas fueron aproximadamente 4.000.

“Nos estamos acercando a la realidad”, declaró Parasta, quien agregó que supone que las cifras de muertes reales son mucho más altas.

Que 30.000 personas hayan sido asesinadas en tan sólo dos días motivó que expertos en asesinatos masivos buscaran comparaciones.

Durante la dictadura argentina (1976-1983), la mayor parte de las 30.000 personas detenidas desaparecidas fueron secuestradas básicamente en dos años, entre 1976 y 1978.

Un caso como el denunciado en Irán sólo tiene un precedente en las bases de datos disponibles, que es la masacre de Babi Yar, un asesinato en masa perpetrado por los nazis en las afueras de Kiev, la capital de Ucrania, en el que entre el 29 y el 30 de setiembre de 1941 los uniformados alemanes apoyados por tropas locales mataron a aproximadamente 33.000 judíos ucranianos.

En Irán, las detenciones masivas comenzaron a fines del año pasado y se intensificaron a comienzos de este, luego de que miles de personas salieran a protestar en las calles, inicialmente reclamando contra la crisis económica que vive el país de ciudadanos, pero posteriormente pidieron el fin del régimen teocrático que rige la nación persa desde 1979.

Durante la primera semana de las movilizaciones, las fuerzas de seguridad emplearon básicamente fuerza no letal, pero luego la represión recrudeció rápidamente.

Testigos afirman que millones de personas estaban en las calles cuando las autoridades cortaron internet y todas las demás comunicaciones con el exterior.

En ese contexto, francotiradores desde azoteas y camiones con ametralladoras pesadas abrieron fuego, según testigos presenciales y grabaciones de teléfonos celulares.

El viernes 9 de enero, un oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió en la televisión estatal a cualquiera que se atreviera a salir a la calle a protestar: “Si una bala te alcanza, no te quejes”.