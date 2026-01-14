El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la Ceremonia de Defensa de la Democracia, en conmemoración del tercer aniversario del intento de golpe de Estado, en el Palacio de Planalto, en Brasilia.

Frente a la ola de protestas en Irán, acompañada por advertencias de Estados Unidos al gobierno iraní, la cancillería de Brasil emitió un comunicado en el que llamó a un “diálogo pacífico, sustantivo y constructivo” en Irán. En el comunicado, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva afirma qué sólo les corresponde a los iraníes “decidir, de manera soberana, sobre el futuro de su país”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño manifestó que sigue “con preocupación” la situación en Irán y que “Brasil lamenta las muertes y transmite sus condolencias a las familias afectadas”. Según distintas cifras no oficiales, durante las protestas, que comenzaron el 28 de diciembre en distintas zonas de Irán, murieron cientos o incluso miles de personas.

Brasil, por otra parte, es uno de los países que podrían verse afectados por la advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de que impondrá un arancel adicional de 25% a los países que “hagan negocios” con Irán. Ambos integran el grupo de los BRICS, y su intercambio comercial equivale a unos 3.000 millones de dólares, informó la agencia Efe.

Con otro líder de un país de los BRICS, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, conversó Lula este jueves por teléfono acerca de “asuntos internacionales de actualidad, con el foco puesto principalmente en Venezuela”, según comunicó el gobierno ruso.

Los dos presidentes coincidieron en la necesidad de que se garantice la “soberanía” y “los intereses nacionales” venezolanos, manifestó Moscú. Agregó que Lula y Putin se comprometieron a trabajar de manera conjunta en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en el ámbito de los BRICS para “reducir las tensiones en América Latina y otras regiones del mundo”.

Por otra parte, Brasil anunció el sábado que dejaría de ocuparse de la custodia de la embajada de Argentina en Caracas y de la representación de los intereses argentinos, informó la revista Carta Capital. El gobierno de Brasil había asumido esas tareas en agosto de 2024, cuando Venezuela expulsó a los diplomáticos argentinos, después de las cuestionadas elecciones de julio en las que Nicolás Maduro se proclamó reelecto presidente sin presentar las actas de votación.

La decisión de dejar de representar a Argentina, informó el gobierno de Lula, se debe a la necesidad de reorganizar el trabajo diplomático en el nuevo contexto venezolano. Brasil reconoció a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, después de la captura de Maduro durante un ataque estadounidense que incluyó bombardeos en varias regiones, incluso en la capital.

Ese mismo sábado, CNN publicó una entrevista con el presidente argentino, Javier Milei. Consultado sobre si había hablado con el presidente de Brasil sobre la situación en Venezuela, Milei dijo que no tenía nada que hablar con Lula sobre ese tema, dijo que una salida negociada, como propone Lula, sería una solución enmarcada en “el socialismo del siglo XXI”, que él rechaza, y de paso manifestó su apoyo a “los Bolsonaro”.