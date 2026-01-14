Las manifestaciones en Irán continúan y se extienden ya por más de 15 días mientras las organizaciones civiles alertan de que el número de muertos y arrestados escaló: la organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA) elevó el martes a 2.403 el número de fallecidos y a 18.434 los detenidos en 614 concentraciones durante la decimoséptima jornada de protestas.

Simultáneamente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un arancel del 25% sobre todas las transacciones con su país para aquellos estados que comercializan con la República islámica y exhortó vía Truth Social a que los “patriotas iraníes” continúen las protestas y “tomen el control de sus instituciones”.

“Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes. ¡La ayuda está en camino!”, escribió Trump el martes en su red social.

Este miércoles, sin embargo, las tensiones recrudecieron cuando el ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nafizardeh, advirtió que su país atacará bases militares estadounidenses apostadas en la región si Washington finalmente se decanta por lanzar una ofensiva. “Irán atacará bases estadounidenses si es atacado”, resumió el funcionario sobre lo anterior, según divulgó Efe citando a la agencia de noticias local Mehr.

De acuerdo con ese medio iraní, el militar dijo que “todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países de la región que ayuden a Estados Unidos en ataques contra suelo iraní serán considerados objetivos legítimos”, así como también precisó que la respuesta “será dolorosa para los enemigos”. El servicio de noticias recordó el antecedente más inmediato: en los últimos días de junio de 2025, la administración Trump empleó los bombarderos B-2 para atacar instalaciones pertenecientes al programa nuclear iraní.

Evacuaciones, juicios rápidos y funerales

A raíz de lo anterior, Reuters consignó que Estados Unidos se encuentra retirando activamente a parte de su personal acantonado en las bases de Oriente Medio.

Por otra parte, de acuerdo con Swissinfo, la empresa SpaceX, del magnate y extitular del Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Casa Blanca Elon Musk, anunció que proporciona acceso gratuito a internet para ciudadanos iraníes a través de su servicio satelital Starlink. El régimen religioso de los ayatolás restringió, al menos durante los días 8 y 9 de enero, el acceso a internet para sus ciudadanos.

Al mismo tiempo, también este miércoles tuvieron lugar los sepelios de los más de 100 miembros de las fuerzas de seguridad que, según el gobierno iraní, han muerto durante las manifestaciones. También HRANA reportó una cifra similiar: 147 muertes.

Los funerales de Estado que tuvieron lugar implicaron una procesión desde la Universidad de Teherán hasta el cementerio de la capital, informó Efe. En las imágenes que trascendieron se ve una multitud de asistentes llevando la bandera de la República Islámica de Irán y fotografías de su líder supremo, Alí Jamenei.

La máxima autoridad del Poder Judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, prometió juicios “rápidos” para los miles de detenidos por las protestas mientras estaba en una visita a una prisión, de acuerdo con DW. “Si alguien ha prendido fuego a una persona, la ha decapitado antes de quemar su cuerpo, debemos hacer nuestro trabajo rápidamente”, dijo. A través de un mensaje en farsi, el Departamento de Estado estadounidense consignó en X que “más de 10.600 manifestantes fueron detenidos” incluyendo a “Erfan Soltani, de 26 años”, cuya ejecución estaba programada para este miércoles.