Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, Donald Trump y el propio ICE, mientras realizaban su trabajo, los agentes del ICE se vieron repentinamente rodeados por “alborotadores violentos”, uno de los cuales decidió “utilizar su vehículo como arma” e intentar matarlos atropellándolos. Afortunada, pero trágicamente, un agente del ICE con rápida capacidad de reacción, temiendo por su vida y la de sus colegas, sacó su arma y disparó “tiros defensivos” contra el coche, salvando así la vida de todos ellos. Los agentes heridos, según nos informó el ICE en un comunicado, “se espera que se recuperen por completo”. Se puede ver toda la heroica secuencia de acontecimientos en un video grabado por un testigo ocular.

Debe de haber algún error. Porque en la escena captada en la película no hay manifestantes violentos, sólo un grupo de vecinos que están de pie alrededor y graban a los agentes del ICE, que se encuentran en un gran espacio abierto. La conductora implicada no intentó atropellar a nadie, sino que se detuvo, dio marcha atrás alejándose de los agentes, y se alejaba de ellos con las ruedas apuntando en dirección opuesta a los agentes cuando uno de ellos, que se interpuso activamente delante de su coche, le disparó y la mató. Ningún agente sufrió lesiones graves de las que tuviera que recuperarse. Y el único que podría haberlas sufrido, el tirador, se ve alejándose con total normalidad después de matar a la conductora.

De hecho, el video parece coincidir mucho más con lo que varios testigos dijeron a los medios locales. Según ellos, la conductora, ahora identificada como Renee Good, madre de tres hijos que se había mudado recientemente al estado, estaba cumpliendo con las instrucciones de un agente del ICE de abandonar la zona cuando otro agente del ICE intentó abrir la puerta de su coche y le dijo que saliera del vehículo, mientras que un tercero, que pronto la mató, se colocó delante del vehículo. A continuación, el asesino sacó su arma y le disparó varias veces en la cara, incluyendo más de una vez al lado del coche, lo que, como sabrá cualquiera que esté familiarizado con los coches, es una posición en la que es difícil atropellar a alguien. De hecho, la conducción más peligrosa y errática sólo se produjo después de que Good recibiera los disparos, cuando, moribunda y con el pie en el acelerador, hizo que el coche se deslizara sin control por la carretera y chocara contra un poste y varios coches aparcados.

En otras palabras, los funcionarios del ICE y de Trump están mintiendo, como lo han hecho tantas veces ya sobre sus operaciones de deportación cada vez más fuera de control: están mintiendo sobre algo que múltiples testigos oculares pueden describir, algo que se puede ver en video con los propios ojos y sobre una situación en la que son los propios agentes federales –y no migrantes aleatorios o alborotadores inexistentes– los que han demostrado una vez más ser el mayor peligro para las comunidades estadounidenses.

Mienten porque esta muerte, que se podría haber evitado, es culpa suya, y un funcionario del DHS declaró a NBC News que todo lo que hizo el agente del ICE que mató a Good infringía las propias directrices de formación de la agencia: acercarse al coche de frente, disparar a un vehículo en movimiento y usar la fuerza sin que existiera un riesgo inminente de daño. De hecho, un video de un testigo ocular alternativo muestra que el agente del ICE estaba en realidad detrás del coche de Good al principio, antes de dar toda la vuelta para colocarse deliberadamente delante de él, todo ello mientras sostenía un teléfono con una de sus manos y grababa. No es la primera vez que los agentes del ICE agravan innecesariamente una situación y matan a una persona al azar –en este caso, una ciudadana estadounidense y, en el proceso, han dejado a su hijo pequeño sin ningún progenitor vivo–. Este es precisamente el tipo de delito que, según nos dicen, justifica las deportaciones.

Y la cosa empeora, porque según las imágenes de video y las informaciones, mientras Good se desangraba, los agentes del ICE se negaron a dejar que un médico se acercara a ella para prestarle asistencia médica e incluso bloquearon el paso a una ambulancia, lo que garantizaba su muerte, llegando incluso a amenazar con disparar a la persona que dijo ser médico. La gran mayoría de los migrantes que los agentes federales han detenido en sus redadas en las grandes ciudades ni siquiera tienen antecedentes penales. Sin embargo, se nos quiere hacer creer que son un peligro mayor para las comunidades estadounidenses que esto.

Este es el resultado inevitable y totalmente predecible de la operación de deportación masiva impulsada por Trump, tan predecible que esta revista advirtió hace sólo tres meses. Esa operación no sólo ha implicado un aumento masivo, militarizado e indiscriminado de las detenciones de cualquier persona que “parezca” migrante, sino también una oleada de contrataciones masivas por parte del ICE, que ha visto cómo se acortaban drásticamente los períodos de formación y se contrataba a personas antes incluso de que se completaran las comprobaciones de antecedentes.

El resultado es que el ICE ha terminado reclutando a antiguos delincuentes y candidatos incapaces de superar una prueba básica de aptitud física, a quienes los propios funcionarios del ICE describen como “atléticamente alérgicos” y “patéticos”. Un antiguo director del ICE ya ha especulado públicamente sobre si “esta precipitación en la contratación de personal” y “el recorte de nuestra formación” pueden haber influido en esta muerte.

En otras palabras, lo que ha ocurrido en Minneapolis es exactamente lo que cabría esperar del despliegue en las calles estadounidenses de una fuerza policial cuasi militarizada, fuertemente armada y mal entrenada, compuesta por agentes que son a la vez muy agresivos y propensos al pánico, y a la que se le permite operar con impunidad. Mientras continúen estas operaciones, Good acabará siendo sólo la primera ciudadana estadounidense asesinada por agentes federales. Hay algo más que decir sobre este espectáculo del horror. Tanto Noem como el asesor de Trump, Stephen Miller, se apresuraron a utilizar las palabras mágicas que lo justifican todo tras este incidente: “terrorismo interno”. Si ya era una de las palabras más sin sentido del lenguaje político, la administración Trump ha encontrado de alguna manera nuevas formas de insensibilizarnos ante la etiqueta de “terrorista”.

Primero, los terroristas eran los migrantes venezolanos al azar. En setiembre, eran los cárteles de la droga. Luego, eran los manifestantes de izquierda. A finales de año, el simple hecho de grabar en video a los agentes del ICE era “terrorismo interno”. Ahora, al parecer, lo es dar marcha atrás lentamente con tu coche e intentar marcharte con él.

En otras palabras, bajo Trump y para todos los miembros de su administración, “terrorismo interno” significa ahora, en la práctica, cualquier cosa que no les guste. Y dado que, al parecer, se castiga con la muerte inmediata, la definición más precisa es “cualquier cosa por la que el Gobierno decida que quiere matarte”.

Fue visto masivamente por la población estadounidense lo que ocurrió en Minneapolis: un agente gubernamental armado y sin rostro asesina a una persona acusada de resistirse a la política represiva del Estado, se sale con la suya y los funcionarios del Gobierno y los partidarios del régimen se alinean para decir al público que lo que ven con sus ojos no es cierto y que la víctima era un terrorista. Estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas en los países autoritarios que Trump y sus aliados suelen querer bombardear. En cambio, ahora han importado esta práctica aquí mismo, a los Estados Unidos.