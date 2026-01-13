Más de 30 fórmulas presidenciales se inscribieron para competir el 12 de abril en las elecciones de Perú. En esa fragmentación de las opciones, las encuestas indican que la ultaderecha es favorita.

Un sondeo de la consultora Datum, publicado el domingo, midió que 51% de los peruanos quiere que el próximo gobernante del país sea un presidente “tipo [Nayib] Bukele”, el presidente de El Salvador. En segundo lugar, con 11% de las preferencias, aparece la opción de que el ganador tenga un perfil similar al del estadounidense Donald Trump, informó la agencia Efe.

5% de los encuestados se inclinó por alguien del estilo del argentino Javier Milei, 2% preferiría un candidato similar al presidente electo chileno, Antonio Kast, mientras que el gobernante ecuatoriano, Daniel Noboa, y el boliviano, Rodrigo Paz, fueron los modelos preferidos para 1% de los consultados.

Apenas 4% manifestó que preferiría que gobernara Perú alguien similar a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Otros dirigentes de izquierda que superan el 1% de las preferencias como modelo a seguir para Perú son el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el colombiano Gustavo Petro.

Aunque no puedan votar por ninguno de ellos, los peruanos tienen más de 30 candidatos a gobernar el país y los que aspiran a que gobierne la ultraderecha tienen varias opciones.

El candidato que se mantiene desde hace meses como favorito es Rafael López Aliaga, que aparece con 12% de intención de voto en una encuesta de Datum publicada por el diario El Comercio. Este empresario ultraderechista fue alcalde de Lima, un cargo al que llegó con 26% de los votos.

El dirigente es una figura conocida en Perú, que ya fue candidato a presidente en 2021, cuando quedó en el tercer lugar, después de Pedro Castillo y Keiko Fujimori, que pasaron a segunda vuelta. Además, López Aliaga ha sido noticia una y otra vez por sus declaraciones contra los derechos de las mujeres, la eutanasia o las vacunas contra el covid-19, entre varios otros asuntos en los que tomó las posiciones más extremas.

Según recordó Infobae, llegó a decir que para una mujer que sufrió una violación una alternativa al aborto es enviarla “nueve meses a un hotel cinco estrellas con alimentación y piscina”. Después de decirlo pidió disculpas públicas.

El candidato también se destaca por utilizar insultos para atacar a sus adversarios políticos y periodistas que lo cuestionen –como hace Milei– y por su reticencia a confirmar, cuando se postuló a la alcaldía, si reconocería un resultado adverso en las elecciones –las mismas dudas sembraron en su momento Trump o el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro–.

A pesar de ser el favorito, López Aliaga todavía debe ser admitido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al igual que uno de sus tantos competidores, Mario Vizcarra. Este dirigente es hermano del expresidente Martín Vizcarra, que actualmente cumple una condena de 14 años por hechos de corrupción que ocurrieron cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014). La autoridad electoral decidirá este jueves sobre las dos candidaturas.

En el caso de Mario Vizcarra, del partido Perú Primero, en una primera instancia, la justicia electoral aceptó tres impugnaciones que argumentan que las normas vigentes le impiden postularse debido a la condena que recibió su hermano. Ahora el JNE debe decidir sobre una apelación presentada por su partido contra esa decisión, que lo dejó fuera de la carrera.

En cuanto a López Aliaga, de Renovación Popular, se presentaron dos impugnaciones contra su candidatura bajo el argumento de que incumplió normas de democracia interna del partido que indican cómo es el proceso de selección del candidato. Un primer tribunal electoral, de Lima, consideró que esos recursos carecían de pruebas suficientes, pero quienes los presentaron –dos ciudadanos peruanos– apelaron esa decisión ante el JNE.

Por el momento, están en carrera, registradas ante el JNE, 32 fórmulas presidenciales, incluida la de Fuerza Popular, encabezada por Keiko Fujimori, hija del dictador fallecido Alberto Fujimori. Esta es la cuarta candidatura presidencial de la dirigente, que ya se postuló tres veces y las tres perdió en segunda vuelta. Para las elecciones de abril, las encuestas vuelven a colocarla en segundo lugar en intención de voto, con 8,8% en la última encuesta de Datum, publicada por el diario El Comercio.

En ese sondeo, 22,5% de los peruanos habilitados para votar respondió que no apoyará a ninguno de los candidatos y 18,4% respondió que está indeciso o que votará en blanco o anulado. En total, son más de 40% de votos que, según el estudio, no irán para ninguna fórmula.

Para ganar en primera vuelta en Perú un candidato debe obtener el 40% de los votos válidos o la mitad más uno del total de votos emitidos. Si ninguno llega a esas mayorías, habrá segunda vuelta el 7 de junio.