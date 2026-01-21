Después de mantener una “reunión muy productiva” con el secretario general de la OTAN, el exprimer ministro neerlandés Mark Rutte, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que ambos lograron llegar a un acuerdo “formado el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica”.

Trump dijo además que, en caso de que se concrete el acuerdo, no impondrá los aranceles que debían entrar en vigor en febrero a varios países europeos que habían manifestado una oposición clara a las exigencias de la Casa Blanca de anexar Groenlandia.

“Se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la Cúpula Dorada en lo que respecta a Groenlandia”, escribió Trump en una publicación hecha en Truth Social, la red social de su propiedad. “Se proporcionará más información a medida que avancen las conversaciones”, agregó.

Trump dijo además que el vicepresidente James David Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff están participando en las negociaciones en curso, de las que no dio más detalles.

La insistencia que viene manifestando Trump respecto a sus ambiciones de que Estados Unidos pase a dominar Groenlandia fueron uno de los temas principales que el mandatario abordó más temprano este miércoles durante el discurso que brindó en el Foro Econonómico que se está desarrollando en la ciudad suiza de Davos.

La cuestión viene generando una enorme tensión entre la potencia norteamericana y Dinamarca por el dominio de Groenlandia, pero que también generó la molestia de otros países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

En su discurso en Davos, Trump se refirió en primer lugar a determinadas “noticias fenomenales” de su país, la mayoría de ellas asociadas a indicadores económicos.

El presidente estadounidense apuntó que, tras un año de mandato, “la economía está en auge, el crecimiento está explotando, la productividad está disparándose, la inversión se eleva, la inflación ha sido derrotada y nuestras antes abiertas y peligrosas fronteras están cerradas y son prácticamente impenetrables”.

“La economía de Estados Unidos está camino a crecer al doble de la tasa que estaba proyectada por el FMI [Fondo Monetario Internacional] en abril del año pasado”, afirmó.

Por otra parte, manifestó: “Amo a Europa y quiero ver que a Europa le vaya bien”, sin embargo, “no está yendo en la dirección adecuada”.

Dijo que en las últimas décadas se acuñó la idea de que “la única forma de hacer crecer a una economía occidental moderna era a través de incrementar el gasto del gobierno, la migración masiva sin control y las importaciones extranjeras sin fin”, lo cual dio como resultado “déficits récord en presupuesto y un creciente déficit soberano impulsado por la ola más grande de migración masiva en la historia humana”.

“Nunca vimos una cosa así y francamente muchas partes de nuestro mundo están siendo destruidas frente a nuestros ojos”, expresó.

“El problema con la OTAN es que vamos a estar ahí para ellos al 100%, pero no estoy seguro de si ellos estarán para nosotros si los llamamos y decimos ‘caballeros, estamos bajo ataque’”, apuntó el mandatario estadounidense.

En ese sentido, y con relación a Groenlandia, dijo que los países europeos “pueden decir que sí, y lo apreciaremos, o pueden decir que no, y lo recordaremos”, y afirmó que “una América fuerte y segura significa una fuerte OTAN”.

El petróleo de Venezuela y las pretensiones sobre Groenlandia

En otro tramo de su discurso en Davos, Trump dijo que la producción de petróleo de Estados Unidos “ha subido 730.000 barriles por día” y destacó que, durante la última semana, se han adquirido “50 millones de barriles sólo de Venezuela”.

“Era un gran país y ahora tiene problemas, pero los estamos ayudando y esos 50 millones de barriles los vamos a dividir con ellos y van a hacer más dinero que el que hicieron en mucho tiempo. (...) Agradecemos la colaboración; el ataque terminó y dijeron ‘vamos a hacer un trato’, más gente debería hacer eso”, acotó, en referencia a la agresión militar de Estados Unidos en territorio venezolano el 3 de enero.

“Venezuela va a ganar más dinero en los próximos seis meses que lo que ha hecho en los últimos 20 años. Todas las grandes petroleras se están uniendo a nosotros. Es increíble y algo hermoso de ver”, insistió.

Acerca de Groenlandia, Trump aseguró tener un “tremendo respeto” tanto por su gente como por la población de Dinamarca. No obstante, dijo que “cada aliado de la OTAN tiene la obligación de ser capaz de defender su propio territorio” y, en ese sentido, afirmó que “ninguna nación o grupo de naciones está en posición de asegurar Groenlandia más allá de Estados Unidos”.

Dicho esto, se retrotrajo a la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos “luchó para salvar Groenlandia”, pero fueron “estúpidos” al devolver ese territorio a Dinamarca. “Sólo Estados Unidos puede defender este gigante pedazo de hielo, desarrollarlo y mejorarlo para que sea beneficioso y seguro para Europa y para nosotros. Por eso estoy persiguiendo negociaciones inmediatas para, una vez más, discutir la adquisición”, resaltó.

De todos modos, por primera vez, Trump descartó la utilización de la fuerza: “No tengo necesidad de utilizar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza. Todo lo que Estados Unidos pide es un lugar llamado Groenlandia, que ya tuvimos como fideicomiso pero respetuosamente devolvimos a Dinamarca tras derrotar a los alemanes, los japoneses, los italianos y otros”.

“Nunca pedimos nada y nunca conseguimos nada. Probablemente no conseguiremos nada a menos que decida utilizar una fuerza excesiva, con la que, francamente, seríamos imparables, pero no lo haré. Probablemente esta sea la declaración más importante que he hecho, porque la gente pensaba que utilizaría la fuerza”, comentó Trump.