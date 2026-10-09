El Partido Popular y Vox llegarían a la mayoría y podrían formar gobierno, según dos encuestas

Si bien el oficialista PSOE repuntó respecto a otros sondeos, sus votos sumados a los de las fuerzas de izquierda no podrían superar al bloque derechista.

Este viernes se publicó en España una nueva encuesta de intención de voto, luego de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el lunes el adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre, en el contexto de las protestas por la crisis de la vivienda que vive el país.

De acuerdo al sondeo realizado por la consultora 40dB para el diario El País de Madrid y la Cadena SER, el Partido Popular (PP) es la fuerza política más votada y lograría el 31,2% de los votos, lo que se traduciría en 132 escaños en el Parlamento. Sumado a los 66 que conseguirían los ultraderechistas de Vox (18,9%), podría sobrepasar ampliamente la mayoría absoluta de 176 (el Congreso lo integran 350 legisladores).

El oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE) lograría el 28,1% de las adhesiones, 112 lugares en el Parlamento, pero quedaría lejos de poder mantenerse en el poder, incluso si sumara el 9,5% del Frente Amplio y Podemos, y con los 33 escaños que obtendrían los partidos autonómicos nacionalistas que en 2023 dieron los votos para que Sánchez pudiera mantenerse al frente del Ejecutivo.

Los datos de la encuesta de 40dB son bastante similares a los del sondeo publicado el jueves por Radio Televisión Española (RTVE), que marca que el PP será el partido más votado en las elecciones de 29 de noviembre y tendrá 137 escaños, lo que sumado a los 65 de Vox posibilitará la llegada al poder del líder del partido derechista, el dirigente gallego Alberto Núñez Feijóo.

De acuerdo a la encuesta de RTVE, el PSOE quedará en segundo lugar, por detrás del PP, con 104 escaños. De este modo, Sánchez no podría continuar al frente del gobierno, ya que sus eventuales sectores aliados no le permitirían alcanzar, ni remotamente, el apoyo de la mitad de los integrantes del Parlamento.

Entre los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez en 2023, solo Sumar y Junts perderían representación. La formación liderada por Yolanda Díaz, que formó parte del gobierno de coalición esta legislatura, bajaría de 31 escaños a diez. Por su parte, los catalanes de Junts perderían tres de los siete escaños que obtuvieron en 2023, diputados que han sido clave para aprobar o tumbar muchas de las medidas que el gobierno de Sánchez promovió en el Congreso.