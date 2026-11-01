A una semana de su histórico triunfo, Lula agradeció a los jóvenes y a los adultos mayores y remarcó la fuerza de la democracia

El diputado y estratega digital André Janones dijo que la movilización en redes continuará para compensar la minoría que el presidente tendrá en el Congreso frente a la derecha.

Este domingo, exactamente una semana después de su histórico triunfo en el balotaje sobre el ultraderechista Flávio Bolsonaro, que le permitirá gobernar Brasil por cuarta vez, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizó una publicación en sus redes sociales en las que agradeció al electorado, destacando el protagonismo popular en la consolidación del proceso democrático y en la defensa de la soberanía nacional.

En el balotaje del domingo 25 de octubre, Lula consiguió 64.256.232 votos, el 51,79%, contra 59.826.041 votos, el 48,21%, que obtuvo Bolsonaro, que tras perder las elecciones se fugó a Estados Unidos por temor a que avancen investigaciones judiciales en su contra.

La victoria del líder del Partido de los Trabajadores (PT), que el martes cumplió 81 años, constituyó un acontecimiento inédito en la trayectoria electoral del país, al ser la primera vez que un candidato consiguiera revertir, en la segunda vuelta, la desventaja registrada en la primera etapa de la contienda.

En su declaración pública de este domingo, acompañada de un video con algunos momentos de la campaña electoral, Lula resaltó el papel fundamental de distintas generaciones en el triunfo electoral. “¡Hace una semana, el pueblo brasileño escribió otra página histórica de nuestra democracia! Quiero expresar mi profunda gratitud a los millones de brasileños, especialmente a los jóvenes —que portan la esperanza del futuro— y a nuestros queridos adultos mayores, que representan la memoria, la sabiduría y la fuerza de nuestra nación. Esta victoria pertenece a la democracia, a la soberanía y a todos aquellos que creen en un Brasil más justo, fuerte y fraterno. ¡Muchas gracias, Brasil! Nuestro camino continúa”, afirmó Lula.

Una parte importante de la impactante remontada de Lula en el balotaje la tuvo la movilización digital de la izquierda. En ese sentido, la cara más visible de este fenómeno fue el diputado André Janones, electo legislador por el partido Rede Sustentabilidade por el estado de Minas Gerais.

El creador del llamado “Ejército de Lula” se convirtió en un modelo de éxito a nivel internacional, lo que le ha valido invitaciones para colaborar en campañas de izquierda en otros países, como es el caso de España, donde la campaña de Pedro Sánchez quiere contar con su aporte para las elecciones parlamentarias del 29 de noviembre.

Pero más allá de estas invitaciones, Janones declaró a Folha de Sao Paulo que la idea suya, de los articuladores de campaña y del propio Lula es que la herramienta digital se mantenga activa durante el próximo gobierno. “El gran objetivo de este ‘Ejército’, tras las elecciones, es compensar la minoría con la que contará el presidente Lula en la cámara y en el Senado, dado que la extrema derecha posee una mayoría aplastante”, afirmó Janones. “La misión del Ejército de Lula, a partir de ahora, es garantizar la gobernabilidad del presidente”, agregó.

Al igual que Janones, otros políticos con un alto nivel de interacción en las redes sociales cobraron protagonismo en la campaña durante la segunda vuelta, como los diputados federales electos Ana Elisa, del PT por Minas Gerais, Jones Manoel, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) por el estado de Pernambuco, y Guilherme Cortez, también del PSOL por el estado de San Pablo.

Cortez, que tiene más de dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram, sostuvo que la izquierda necesita mantener activa su estructura de movilización digital. Según él, el campo progresista tardó en comprender la importancia de las redes sociales para la disputa política, pero recuperó terreno en esta segunda vuelta.

“La derecha llegó antes y se desarrolló en este terreno, beneficiada por una serie de factores, incluido el algoritmo de las redes sociales”, señaló el diputado electo. “Para ganar la elección fue necesario que pasáramos a la ofensiva en este ámbito, y lo logramos, a pesar de todos los intentos, ya constatados, de boicotear nuestra campaña a través de las aplicaciones”, expresó Cortez.