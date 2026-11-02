El estratega digital André Janones se reunió en Buenos Aires con Cristina Fernández y Sergio Massa

André Janones y Luiz Inácio Lula da Silva, tras conocer los resultados de las Elecciones Nacionales, el 25 de octubre, en São Paulo, Brasil.

Desde Brasil remarcaron que la visita del también diputado a la capital argentina no implica un involucramiento de Lula en las elecciones del país vecino.

Este lunes, el diputado federal y estratega digital brasileño André Janones, creador del grupo de Whatsapp Ejercito de Lula, considerado como una herramienta clave en la reelección del candidato del Partido de los Trabajadores, estuvo en Buenos Aires, donde se reunió con la expresidenta Cristina Fernández y con el dirigente peronista Sergio Massa.

Janones, quien llegó a la capital argentina acompañado de Chico Kertész y Rafael Marroquim, miembros del equipo del estratega Sidônio Palmeira, actual ministro de la Secretaría de Comunicación Social del gobierno de Lula, se reunió primero con Massa en sus oficinas del barrio Retiro.

De acuerdo con lo que informó el portal La Noticia Web, el eje de la charla pasó por la estrategia electoral brasileña en las recientes elecciones y por el armado de una coalición amplia dentro del peronismo para presentarle una oposición a Javier Milei.

En un contexto marcado por las tensiones internas entre Cristina Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la figura de Massa aparece como un articulador dentro del espacio peronista y su candidatura presidencial no puede ser descartada.

“Vinimos a hablar un poco sobre el ejemplo del presidente Lula. A intentar transmitir algunas de esas técnicas”, afirmó Janones tras la reunión de cerca de una hora con Massa, quien fue el postulante del peronismo en las elecciones de 2023 ganadas por Milei. Posteriormente, el diputado brasileño se trasladó hasta el apartamento de Cristina Fernández, donde la exmandataria se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria.

Este lunes, en una entrevista publicada por The New York Times, la líder peronista respondió cuando se le preguntó por una eventual candidatura: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”.

Siguiendo con la visita de Janones a Buenos Aires, por medio de un video, el legislador y estratega digital llamó a seguir el canal de Whatsapp Ejercito del Peronismo para “ser parte de la historia argentina”. “Es posible vencer, es posible lograr el éxito, espero que la victoria de Lula sirva de inspiración para decir que podemos vencer a la extrema derecha”, concluyó.

Mientras tanto, desde Brasil se encargaron de dejar claro que las reuniones de Janones con Fernández y Massa no significan un apoyo de Lula a ninguno de los dos potenciales candidatos. “El presidente Lula no tiene ninguna intervención en la campaña presidencial argentina”, remarcaron fuentes del Palacio de Planalto citadas por el portal UOL.