En Israel, Eisenkot tiene apoyos para ser primer ministro, pero la decisión depende de su postura y la de algunos de sus aliados

Gadi Eisenkot, en Tel Aviv, el 28 de octubre de 2026, durante las elecciones legislativas de Israel.

El presidente Isaac Herzog afirma que mantendrá más conversaciones con los líderes de los partidos para determinar quién está en condiciones de formar gobierno.

Este jueves, después de que el presidente israelí, Isaac Herzog, terminó de entrevistarse con los representantes de todos los partidos que obtuvieron escaños en las elecciones parlamentarias del 27 de octubre, Gadi Eisenkot, presidente del partido Yashar, recibió la mayoría de las recomendaciones para ocupar el cargo de primer ministro.

Al concluir las consultas con todos los sectores, Herzog informó que los representantes de grupos que suman 67 legisladores recomendaron encargar a Eisenkot la formación del gobierno, mientras que facciones que reúnen a 46 legisladores propusieron al actual primer ministro, Benjamin Netanyahu.

De acuerdo con lo que informó el diario Haaretz, Herzog dijo que tratará de aclarar la situación “de forma directa y rápida” mediante conversaciones personales con algunos líderes de los partidos, y tiene previsto asignar el mandato para formar gobierno el domingo.

“En estas conversaciones, no escatimaré esfuerzos para alentar a los partidos a acercar posturas y construir un gobierno estable y sólido para el pueblo de Israel”, afirmó Herzog.

Gadi Eisenkot salió de las consultas del presidente Isaac Herzog con el respaldo de 67 de los 120 legisladores de la Knéset (Parlamento), lo que le otorga una mayoría parlamentaria de recomendaciones y refuerza sus posibilidades de recibir el mandato para formar el próximo gobierno de Israel.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, recibió 46 recomendaciones, provenientes de los partidos Likud, Shas, Sionismo Religioso, Zehut y Otzmá Yehudit. El partido Judaísmo Unido de la Torá, que representa a los judíos ortodoxos asquenazíes, tradicionalmente alineado con el bloque de Netanyahu, optó por no recomendar a ninguno de los candidatos, declarando que “no está comprometido con ningún bloque”.

Cabe destacar que todos los partidos de mayoría árabe decidieron recomendar a Eisenkot. La Lista Conjunta –de liderazgo árabe– se unió a la Lista Árabe Unida de Mansour Abbas para respaldarlo, señalando que la decisión tenía como objetivo reemplazar al gobierno de Netanyahu.

El presidente de la Lista Conjunta, Yousef Jabareen, afirmó que su formación no había solicitado cargos ministeriales ni buscaba integrarse en la coalición, pero que estaba dispuesta a apoyar un gobierno encabezado por Eisenkot desde fuera de este. Por su parte, Abbas comunicó a Herzog que, a pesar de la complejidad de los resultados electorales, es posible salvar las diferencias entre los partidos para formar un gobierno estable.

Eisenkot también recibió el respaldo de los partidos Demócratas, Yisrael Beiteinu, Juntos, liderado por Naftalí Bennett y Yair Lapid, además de su propia formación, Yashar.

Los representantes de Yashar comunicaron a Herzog que, una vez que Eisenkot reciba el mandato, tienen la intención de iniciar conversaciones con los partidos que comparten la mayor parte de sus posturas y establecer una base para que otros se sumen. El exjefe del Shin Bet, Yoram Cohen –quien representa al partido–, calificó a Netanyahu como “el principal obstáculo” para un gobierno de unidad nacional, aludiendo a su trayectoria en anteriores gobiernos de unidad.

Ahora restar por ver si Eisenkot toma la iniciativa de formar gobierno con el apoyo de los partidos árabes y si Avigdor Lieberman y Naftalí Bennett, ambos sumamente críticos con los sectores árabes, deciden acompañar esta coalición que sacaría del poder a Netanyahu.