Las autoridades electorales israelíes negaron las sospechas sembradas por Netanyahu y remarcaron que las elecciones fueron limpias

El presidente del Comité Central Electoral de Israel, Noam Sohlberg, dijo este domingo a través de un mensaje en video que las elecciones celebradas el martes se desarrollaron “de manera correcta”.

Con ello, Sohlberg buscó acallar las denuncias lanzadas por el primer ministro Benjamin Netanyahu y su partido, el Likud, sobre un supuesto fraude electoral generalizado, en medio de una investigación en curso sobre acusaciones de una posible injerencia por parte de Qatar o Turquía.

De acuerdo con lo que informó The Times of Israel, en el video Sohlberg apareció junto al jefe del servicio de seguridad interna, David Zini; el director general interino del Comité Central Electoral, Dean Livne, y la fiscal general, Gali Baharav-Miara. Los cuatro mostraron un frente unido, en contraposición a las afirmaciones de que las elecciones fueron “robadas” o manipuladas por actores extranjeros hostiles. “Las elecciones para la 26ª Knéset se desarrollaron correctamente”, afirmó Sohlberg en la grabación, agregando que los resultados “reflejaron la voluntad de los votantes”.

Gadi Eisenkot, líder de Yashar, y Yair Golan, líder de los Demócratas, celebraron la declaración de las autoridades electorales. “El intento vergonzoso y malintencionado de negar los resultados electorales, socavar la voluntad popular, difamar a toda una comunidad y arrastrar a Israel a unas nuevas elecciones fracasó”, declaró Eisenkot, quien podría ser el sucesor de Netanyahu. “Solo alguien que sabe que ha perdido se embarcaría en una campaña de deslegitimación tan descarada, incluso a costa de dañar aún más la confianza pública en las instituciones del Estado”, agregó.

El centroizquierdista Golan, quien ya dijo que se debe formar un gobierno junto con los partidos árabes, señaló que ahora le corresponde a “Netanyahu anunciar, de forma inmediata y explícita, que reconoce y respeta los resultados electorales”. Al negarse a hacerlo, dijo, “está dando alas a la teoría conspirativa de que las elecciones fueron amañadas”. “Así es como se comporta un dictador que se niega a aceptar su derrota en las urnas”, agregó Golan.

Por su parte, el Likud criticó el anuncio del presidente de la Comisión Central Electoral. En un comunicado emitido el domingo por la noche, el partido calificó de “desconcertante” que Sohlberg llegara a la conclusión de que las elecciones fueron llevadas a cabo de manera correcta antes de que concluya la investigación, señalando que solo 4.612 votos separaban la obtención de un escaño en el Parlamento por parte de la Lista Árabe Unida de los resultados del bloque de derecha. “Hasta que no finalice la investigación, una sombra de duda se cierne sobre los resultados electorales en Israel”, afirmó el Likud.

Mientras tanto, Yousef Jabareen, líder de la Lista Árabe Unida –compuesta por tres partidos de mayoría árabe–, celebró la “declaración inequívoca” del presidente de la Comisión Central Electoral, quien refutó las teorías conspirativas del Likud sobre la validez de los comicios, señalando: “Otro ardid más de Netanyahu ha llegado a su fin”.

En este contexto, el presidente israelí, Isaac Herzog, instó el domingo a los líderes de los partidos israelíes a “dejar de subirse a los árboles y afrontar la realidad”. Según está establecido, Herzog se reunirá a partir del miércoles en la residencia presidencial con todos los cabezas de lista y en función de estas conversaciones le encomendará a uno de los candidatos la formación de un nuevo gobierno.

“El miércoles recibiré los resultados electorales oficiales de manos del presidente de la Comisión Central Electoral, el juez Noam Sohlberg”, declaró Herzog. “Posteriormente, iniciaré las consultas”, agregó, informó el diario israelí Haaretz.