Mensaje desde Italia: “Bloqueemos todo”

Desde principios de octubre, camioneros y agricultores del sur de Italia vienen bloqueando autopistas, puertos, almacenes y zonas logísticas durante varios días. Como resultado, los supermercados desde Campania hasta Puglia y desde Calabria hasta Sicilia se han quedado sin frutas, verduras y papel higiénico. Las gasolineras y los aeropuertos carecen de combustible, McDonald’s tuvo que cerrar durante varios días debido a la falta de suministros, y Nápoles, la ciudad más grande del sur, se encuentra al borde del colapso económico. Para finales de mes, la escasez se había extendido a través de los Apeninos hasta el norte de Italia, afectando también a las regiones más ricas del país.

No es la primera vez en los últimos años que los agricultores italianos salen a las calles; también protestaron contra las reformas agrícolas de la Unión Europea y el aumento de los precios del combustible tras el inicio de la guerra en Ucrania. Pero esas acciones tuvieron dificultades para ganar apoyo y visibilidad. Esta vez, lo que comenzó como protestas espontáneas contra la crisis del costo de vida ha paralizado a gran parte del país, y esto apenas está comenzando.

La causa inmediata de la crisis es clara. El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, en respuesta a la agresión de Estados Unidos e Israel, ha elevado los precios del combustible en Italia en casi un 30% y los del diésel agrícola en más del 40%. Los precios de los bienes básicos y los derivados del petróleo esenciales para la agricultura, como los fertilizantes y los plaguicidas, se han disparado con ellos.

Si bien esto afecta a todos, los actores intermedios, como los agricultores y los camioneros del sur –el corazón agrícola de Italia–, se encuentran entre los más expuestos. Como empleados de pequeñas y medianas empresas, ya se ven presionados por los bajos márgenes impuestos por la Grande Distribuzione Organizzata (GDO), las grandes cadenas minoristas que dominan el mercado de alimentos como un oligopolio. El sistema de la GDO se organiza según los principios del capitalismo just in time, ya que los supermercados aseguran sus ganancias mediante el movimiento constante de mercancías con existencias mínimas o mano de obra “excedente”.

En períodos de crisis, la GDO descarga los impactos sobre los camioneros y los agricultores mediante contratos unilaterales que aprovechan la diferencia de poder y los obligan a recortar costos o enfrentar el desempleo –un fenómeno vinculado a la larga historia de explotación laboral racializada en los distritos agroindustriales del sur de Italia–. A medida que la inflación merma sus márgenes ya de por sí escasos, los trabajadores abandonan sus puestos y se llevan sus vehículos consigo. Al no contar con existencias de respaldo por principio, los supermercados y las gasolineras quedan indefensos ante estas interrupciones; la crisis, por lo tanto, es inmediata y muy visible.

El lema que impulsó los levantamientos masivos en apoyo a Palestina hace un año regresa ahora con toda su fuerza y se vuelve cada día más potente: blocchiamo tutto.

ENI, una de las mayores empresas petroleras de Europa y una compañía que busca activamente la extracción de petróleo frente a la costa de Gaza, intentó contener el descontento al limitar el precio del combustible a 1,99 euros por litro. Esto no ayudó mucho a mejorar la situación, ya que se acusó a la empresa de utilizar esta reducción de precios como una maniobra para limpiar su imagen mientras seguía obteniendo ganancias a costa de la población. El gobierno, por su parte, respondió a la crisis latente ofreciendo incentivos fiscales futuros, ayuda financiera directa a los sectores afectados y un aplazamiento temporal en los pagos de la deuda empresarial. Las grandes empresas, con capacidad para absorber los costos crecientes y esperar reembolsos gubernamentales a largo plazo, aceptaron estas condiciones, mientras que los pequeños operadores, que necesitaban efectivo inmediato y un alivio instantáneo en las gasolineras, continuaron con los bloqueos.

A medida que las protestas continuaban, el gobierno dejó de negociar y recurrió a la represión. La Policía despejó los bloqueos, identificó, registró y presentó cargos contra los manifestantes acampados en los cruces de las autopistas, y comenzó a escoltar a los camiones que transportaban productos básicos hasta sus destinos finales. Sin embargo, muchas interrupciones siguen vigentes y, a diferencia de lo ocurrido en 2022, las protestas de los camioneros y los agricultores han recibido un enorme apoyo popular. La gente lleva comida a los bloqueos y responde a las convocatorias de manifestaciones por miles, bloqueando cruces de autopistas y puertos en actos de desobediencia masiva.

Los medios nacionales han minimizado la crisis impuesta por los bloqueos, centrando en cambio su indignación en otras revueltas espontáneas contra el alto costo de vida. Hace dos semanas, en Milán, jóvenes, en su mayoría de minorías étnicas, irrumpieron en el centro de la capital financiera del país, saquearon tiendas de marcas internacionales y se enfrentaron a la Policía. Aunque vilipendiados por la prensa y el gobierno, el mensaje de los manifestantes –“nunca nos vieron, ahora por fin nos ven”– recibió un amplio apoyo público de una población agotada por el aumento de los costos y por un horizonte sombrío de guerra, represión y pobreza creciente.

El movimiento alcanzó nuevas cotas el viernes, cuando los trabajadores portuarios, en una jornada de huelga en solidaridad con Palestina, impulsaron manifestaciones masivas en todo el país. Cientos de tractores marcharon junto con otros manifestantes en Roma, se bloquearon las circunvalaciones en Milán y Bolonia, y se cerraron puertos a lo largo de toda la costa, mientras los trabajadores portuarios se unían a agricultores y camioneros, a jóvenes que protestaban contra el alto costo de vida y la exclusión racial de la sociedad, y a migrantes que se organizaban contra un nuevo centro de detención de inmigrantes cerca de Nápoles.

Lo que hasta hace poco era un secreto a voces ahora queda claro para todos: la misma economía de guerra que genera el genocidio en Gaza y la guerra en Irán también ha hecho que la vida sea insoportable para muchas personas en Italia y en prácticamente toda Europa. El lema que impulsó los levantamientos masivos en apoyo a Palestina hace un año regresa ahora con toda su fuerza y se vuelve cada día más potente: blocchiamo tutto.