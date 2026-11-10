Allanaron la casa del expresidente Peña en Asunción, mientras siguen las investigaciones por la quiebra del Ueno Bank

En el contexto de la crisis que vive el país, el presidente Pedro Alliana designó a la mano derecha de Cartes como asesor, renovó a la cúpula del ejército y les pidió a todos los ministros que pongan sus cargos a disposición.

La profunda crisis que afecta a Paraguay desde que la semana pasada se decretara la intervención del Ueno Bank, hecho que trajo aparejado el juicio político y la destitución del expresidente Santiago Peña, continúa teniendo capítulos judiciales y también políticos.

Este lunes, en el marco de las investigaciones contra el exmandatario, las fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Elena Fiore y Laura Giaccumo lideraron un allanamiento en la mansión privada de Peña en Asunción en busca de nuevas pruebas para el caso.

Un día antes, en la tarde del domingo, un allanamiento en la casa de veraneo de Peña ubicada en la localidad de San Bernardino, a orillas del lago Ypacaraí, a 50 kilómetros de Asunción, terminó con el descubrimiento detrás de una pared falsa de una bóveda oculta, a la que las autoridades no pudieron acceder por la sofisticación de los mecanismos de seguridad.

Mientras Peña sigue detenido en el Regimiento Escolta Presidencial de Asunción, lugar al que fue trasladado después de su destitución, acusado de varios cargos por su implicación en el vaciamiento del Ueno Bank, las autoridades judiciales y policiales siguen trabajando. En ese contexto, este lunes también se allanó la casa del expresidente del Banco Central Carlos Carvallo Spalding.

En esta operación fue detenida una mujer que manejaba el establecimiento, quien primero intentó impedir que entraran la Policía y los fiscales, y luego fue encontrada destruyendo documentos de operaciones de la entidad.

Con el expresidente detenido, al igual que toda la directiva del banco, además de sus principales allegados, la Justicia trabaja para intentar recuperar las millonarias sumas de dinero estatal que había en la entidad.

En ese sentido, este lunes el diario asunceño Última Hora informó que el Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que administra los fondos jubilatorios de todo el sector privado del país y de una parte del sector público, tiene atrapados en el banco 516 millones de dólares, lo que está comprometiendo la sostenibilidad de las jubilaciones y la operatividad de la caja previsional.

Mientras desde el Ministerio de Economía y Finanzas se informó que se están evaluando alternativas financieras para que las empresas afectadas por el caso Ueno Bank accedan a capital de trabajo y mantengan sus operaciones, el presidente Pedro Alliana está tomando algunas decisiones en sus primeros días de gobierno.

Así, este lunes nombró como asesor jurídico de la presidencia a Eduardo González, jefe del gabinete de la Asociación Nacional Republicana, denominación oficial del Partido Colorado, quien es a su vez mano derecha del exmandatario Horacio Cartes, el presidente del sector oficialista.

Este nuevo movimiento no hace más que dejar en claro la enorme ascendencia de Cartes sobre el gobierno de Alliana, quien además este lunes le pidió a todos los ministros y titulares de organismos públicos que pongan sus cargos a disposición.

Si bien esto no implica necesariamente destituciones, varios de los secretarios de Estado vienen de la administración anterior, por lo que en el marco del reordenamiento que está habiendo en el Ejecutivo no se pueden descartar movimientos.

Por otra parte, Alliana, en los pocos días que lleva de gobierno, también realizó una profunda renovación en los principales cuadros del ejército, renovando casi por completo las principales jerarquías en todas las armas, algo que el todavía presidente Peña ya había hecho hace poco más de un año, en setiembre de 2025.