Ataque israelí contra un campamento de palestinos desplazados en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 4 de febrero.

Una intensa secuencia de ataques israelíes sobre diferentes partes de la Franja de Gaza provocó este miércoles la muerte de al menos 24 personas, entre las que se encuentran dos niños, informaron fuentes médicas palestinas citadas por el diario israelí Haaretz.

El ejército israelí afirmó que los bombardeos se produjeron en respuesta a un ataque contra un soldado israelí en la noche del martes cerca de la Línea Amarilla que delimita la parte de la Franja de Gaza que está de hecho bajo control de Israel.

Fuentes militares de Israel afirmaron que durante los ataques de este miércoles se logró matar al comandante de la Yihad Islámica, Ali Raziana, quien lideraba la brigada del grupo en el norte de Gaza.

Las fuerzas israelíes a través de sus voceros también confirmaron la muerte de Bilal Abu Assi, un reconocido integrante de la organización islamista palestina Hamas quien, de acuerdo al ejército, lideró la infiltración en el kibutz Nir Oz durante el ataque sobre Israel el 7 de octubre de 2023.

Esta nueva incursión letal de los israelíes en la Franja de Gaza fue denunciada por la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, controlada por Hamas, que detalló que desde que entró en vigor el alto el fuego, el 10 de octubre del año pasado, Israel violó la tregua más de 1.500 veces, con un saldo de 556 muertos y más de 1.500 heridos.

“Israel continúa cometiendo graves y sistemáticas violaciones del acuerdo de alto el fuego, lo que constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario”, declaró la oficina en un comunicado. Entre las víctimas, 288 eran niños, mujeres y ancianos.

Mientras la situación en Gaza parece ser la de una guerra infinita, la situación humanitaria en el territorio palestino sigue siendo un gran motivo de preocupación.

Si bien se esperaba que la apertura por parte de Israel del cruce fronterizo de Rafah, que separa a Gaza de Egipto, permitiera la salida de miles de personas que necesitan atención médica que no se les puede proporcionar en la Franja, en el primer día de la reapertura del cruce, el lunes, únicamente se permitió la salida de la Franja a cinco pacientes palestinos para recibir tratamiento en el extranjero. El martes, fuentes en el lugar citadas por la cadena catarí Al Jazeera informaron que los palestinos que pudieron salir de Gaza fueron solamente 16.

Los números son ínfimos, teniendo en cuenta que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay aproximadamente 18.500 palestinos que precisan ayuda médica que no pueden recibir en los centros de salud de Gaza, debido a la devastación en que se encuentra el sistema de salud por los ataques israelíes que se extendieron durante casi dos años.

Según el Ministerio de Salud palestino, en el territorio de la Franja de Gaza más de 20 hospitales están fuera de servicio, mientras que más de la mitad de la población no tiene acceso regular a los medicamentos necesarios. “A corto plazo, la OMS insta a más países a demostrar solidaridad aceptando pacientes que necesitan atención especializada no disponible en Gaza, para salvar vidas”, declaró el director general de la entidad, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Además de las dificultades en la cobertura de salud, la situación alimenticia sigue siendo sumamente dura en Gaza, tras largos meses de bloqueos al ingreso de insumos de todo tipo.

En este contexto este miércoles el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU informó que cerca de 400 toneladas de suplementos nutricionales especializados, destinados a apoyar a más de 40.000 niños menores de cinco meses, llegaron provenientes de Francia a la ciudad egipcia de Puerto Saíd. “El cargamento ya ha sido entregado al PMA para su posterior distribución” en Gaza, declaró la agencia de la ONU.

“Francia mantiene su firme compromiso con el acceso humanitario pleno, seguro y sin trabas a toda la Franja de Gaza, de conformidad con el derecho internacional humanitario”, declaró el embajador francés en Egipto, Éric Chevallier, en un comunicado compartido por el PMA.

A pesar del aumento de la cantidad de ayuda humanitaria que llega a Gaza en los últimos meses, la ONU y los grupos humanitarios que trabajan en el territorio afirman que las restricciones israelíes siguen impidiendo que los suministros adecuados lleguen a los palestinos necesitados.

Ante esta situación, la ONU viene pidiendo reiteradamente a Israel que permita el libre flujo de ayuda crítica, incluidos alimentos, al territorio gazatí.