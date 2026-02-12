El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright y Delcy Rodríguez, antes de una reunión en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 11 de febrero de 2026

En la primera entrevista que le concedió a un medio estadounidense desde que asumió la presidencia, la presidenta venezolana Delcy Rodríguez dijo que, en caso de retornar al país, la dirigente opositoria María Corina Machado deberá rendir cuentas ante la Justicia por haber alentado y celebrado la operación militar de Washington sobre Caracas del 3 de enero que terminó con el mandato de Nicolás Maduro.

“En cuanto a su regreso al país, tendrá que responder ante Venezuela. “¿Por qué pidió una intervención militar, por qué pidió sanciones a Venezuela y por qué celebró las acciones de principios de enero?”, dijo Rodríguez sobre la ganadora del Premio Nobel de la Paz a la cadena NBC.

La dirigente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), de 56 años, dijo además en su conversación con la cadena estadounidense que Maduro sigue siendo el líder legítimo del país.

“Les puedo asegurar que el presidente Nicolás Maduro es el presidente legítimo. Les digo esto como abogada que soy. Tanto el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes”, declaró Rodríguez, respecto a las acusaciones que pesan contra su predecesor, que está en un centro de detención federal en la ciudad de Nueva York acusado de varios cargos penales.

Desde que fue designada como presidenta encargada, Delcy Rodríguez suavizó su tono con Washington y cedió en muchas cuestiones concretas a la presión y las exigencias estadounidenses.

“Les puedo decir que estoy a cargo de la presidencia de Venezuela, como lo establece claramente la Constitución venezolana. Y por la cantidad de trabajo que tengo, por lo ocupada que estoy, les puedo decir que es un trabajo muy, muy duro y lo estamos haciendo día a día”, agregó la presidenta.

Respecto a los permanentes contactos que están existiendo entre funcionarios del gobierno estadounidense y altos representantes del Ejecutivo venezolano, el miércoles visitó Caracas el secretario de Energía de la administración trumpista, Chris Wright.

Wright fue recibido por Rodríguez y por otros altos integrantes del gobierno venezolano, en una reunión en la que el tema principal de la agenda fue definir los detalles de cómo se distribuirán los dividendos de las vastas reservas de petróleo de Venezuela.

“Ha proporcionado información. Todo lo que sabemos hasta ahora ha resultado ser cierto. Ha logrado enormes cambios positivos, incluyendo la modificación de la ley de hidrocarburos del país en las primeras semanas. Así que diría que la cooperación ha tenido un comienzo fulgurante”, manifestó Wright.

El funcionario agregó que hasta el momento se vendieron más de 1.000 millones de dólares en petróleo venezolano y se esperan otros 5.000 millones de dólares en los próximos meses.

“Así que los venezolanos están a cargo aquí en Venezuela, pero Estados Unidos tiene una enorme influencia sobre las autoridades interinas en Venezuela: la mayor fuente de ingresos que financia al gobierno, que financia al gobierno de Venezuela, ahora está controlada por Estados Unidos”, dijo Wright al programa NBC News.