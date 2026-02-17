Con 76 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, el pleno del Congreso de Perú determinó este martes apoyar las mociones de censura presentadas contra el presidente José Jerí, quien luego de la votación quedó automáticamente destituido de su cargo.

El detonante de las iniciativas para remover a Jerí del cargo fue el denominado Chifagate, una serie de encuentros no registrados que el presidente tuvo con un empresario chino residente en Lima, Zhihua Yang, que terminaron de minar la poca confianza que el mandatario generaba, incluso antes de su llegada al mando del Ejecutivo del país.

Ahora el cargo quedó vacante, por lo que la Mesa Directiva del Congreso convocó a una nueva sesión para el miércoles, en la que las bancadas deberán presentar a sus candidatos para posteriormente elegir al nuevo mandatario.

Quien releve a Jerí se convertirá en el octavo presidente en diez años y estará encargado de liderar la transición al nuevo gobierno, que será electo tras las elecciones generales que se celebrarán el 12 de abril y cuyo ganador asumirá el cargo el 28 de julio.

Quienes precedieron a Jerí fueron Dina Boluarte (2022-2025); Pedro Castillo (2021-2022); Francisco Sagasti (2020-2021); Manuel Merino (del 10 al 15 de noviembre de 2020); Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

En la sesión de este martes, que se caracterizó por su velocidad, la mayor parte de los legisladores coincidieron en que los hechos de corrupción que se le imputan a Jerí bastan para removerlo del cargo, más allá de la cercanía de las elecciones.

La única bancada que se mantuvo inamovible y no apoyó la remoción de Jerí fue la del partido derechista Fuerza Popular, sector que lidera la excandidata presidencial Keiko Fujimori. Otros legisladores también pretendían que Jerí siguiera en el cargo, como fue el caso de Ana Zegarra, del partido conservador Somos Perú, al que pertenece el mandatario destituido.

Según informó el diario La República de Lima, Zegarra, luego de que se presentaran los siete pedidos de censura contra Jerí, planteó una moción de orden para que, en lugar de tramitarse dichas mociones, se active el procedimiento de vacancia. Además, la parlamentaria pidió que Jerí, quien este martes no estuvo presente en la sesión, sea convocado al Pleno a fin de ejercer su derecho a la defensa.

Ante esto, la legisladora izquierdista Sigrid Bazán, del Bloque Democrático Popular, criticó que Zegarra haya intentado impedir que se debata la moción de censura. “Lo que procede es esto y no debimos pasar por una votación irregular. No se puede normalizar tener acusados de violación como presidentes”, afirmó Bazán, en relación con las acusaciones que existían contra Jerí antes de que asumiera el mando en octubre, luego de que se votara la vacancia de su predecesora, Dina Boluarte.