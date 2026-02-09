El físico y economista Demian Reidel, un personaje muy cercano al mandatario argentino Javier Milei, presentó este lunes su renuncia a la presidencia de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina, encargada de administrar las tres centrales nucleares que existen en el país, en medio de acusaciones de corrupción.

De acuerdo a lo que informó eldiarioar.com, la crisis en la empresa estatal se desató a partir de sospechas sobre procesos de licitación, especialmente en contrataciones de servicios de limpieza, que generaron enfrentamientos entre directivos, gerentes y el propio presidente de la empresa. Si bien Reidel negó públicamente cualquier irregularidad y sostuvo que las denuncias formaban parte de una interna de poder, el avance de las investigaciones administrativas y el endurecimiento del directorio debilitaron de manera progresiva su posición, hasta desencadenar en su renuncia.

Según el portal Noticias Argentinas, la renuncia de Reidel es un golpe importante para el gobierno de Milei, porque los estrechísimos vínculos que el exfuncionario tiene con el mandatario.

Por esa razón no se descarta que Reidel continúe como asesor de Milei, cargo al que renunció en julio del año pasado para integrar el directorio de la empresa a la que ahora renunció.

La salida de Reidel se produce en un momento delicado para Nucleoeléctrica, una empresa clave para el sistema energético argentino y para la política nuclear del país. Las denuncias pusieron en discusión no solo la conducta de sus autoridades, sino también los mecanismos de control y transparencia en las empresas públicas bajo la actual gestión.

Desde la Casa Rosada se abordó la noticia, argumentando que la renuncia de Reidel se dio en medio de un proceso de renovación de autoridades, en la que solo prevaleció el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher. De todas maneras, Reidel era uno de los funcionarios clave para el proceso de privatización de empresas públicas que se impulsa desde el Ejecutivo.

Procesaron a Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad

El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes a Diego Spagnuolo, el primer director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) del gobierno de Javier Milei, por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

De acuerdo a lo que informó La Nación, el juez también acusó a Sapgnuolo de haber sido uno de los presuntos jefes de una “asociación ilícita” que cooptó la Andis para enriquecerse.

En agosto del año pasado, Spagnuolo presentó su renuncia a la Andis y estuvo prófugo, hasta que fue detenido pocos días después en un barrio privado de la provincia de Buenos Aires.

La investigación judicial contra Spagnuolo y otros funcionarios comenzó después de que se divulgaran audios sobre corrupción en la Andis que supuestamente son registros de la voz de Spagnuolo, que involucraban además a un director de la entidad, Daniel Garbinelli, al asesor presidencial Eduardo Lule Menem y a la propia secretaria de Presidencia, Karina Milei.

En los audios, Spagnuolo habla del supuesto pago de sobreprecios en compras estatales a la Droguería Suizo Argentina.

“Hablé con el presidente y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo todos los whatsapps de Karina'”, expresó el ahora procesado.

“A Karina le debe llegar el 3 o el 4”, agregó en los audios Spagnuolo, supuestamente hablando de porcentajes. “La gente de la Suizo [Argentina] llama a los demás proveedores y les dice: ‘Ahora ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8... Lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia’”.