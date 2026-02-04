Pedro Sánchez abre un nuevo frente de batalla contra la desinformación que campa a sus anchas en las redes sociales. El gobierno aprobará la semana que viene un paquete legislativo para endurecer las reglas contra las plataformas digitales que amplían la difusión de contenidos falsos que están dando, además, alas al crecimiento de la ultraderecha a nivel global. El gobierno quiere ser pionero en ese combate y aprobará el próximo martes una ley para que los CEO de las plataformas digitales tengan responsabilidad penal por la difusión de contenidos ilícitos. Además, plantea la prohibición del acceso a redes sociales a los menores de 16 años.

Las plataformas estarán obligadas a imponer mecanismos de verificación de edad para el acceso. Esta medida se desarrollará a través de prohibición expresa de acceso a menores en un nuevo artículo del proyecto de ley de Protección de Personas Menores de Edad en entornos digitales, que está en tramitación parlamentaria.

La Unión Europea (UE) está en esa línea y está empleando un proyecto piloto precisamente español para ello. No obstante, hay varios países europeos, entre los que está España, que quieren ir un paso más allá en el cerco a las redes sociales y comenzarán a trabajar conjuntamente para llevar la iniciativa, aunque sea al margen del club comunitario. Sánchez ha dicho que esos seis países se reunirán próximamente.

“Su poder e influencia no nos deben dar miedo”

“Las redes sociales se han convertido en un estado fallido, en un lugar donde se ignoran las leyes, se toleran los delitos, la desinformación vale más que la verdad y la mitad de los usuarios sufren ataques de odio”, dijo el presidente de España en una intervención en el Global Governments Summit, que se celebra en Dubái, con el foco puesto en la digitalización.

Lo que pretende Sánchez a través de una ley orgánica es que Elon Musk o Mark Zuckerberg se enfrenten a procesos penales si plataformas como X, Instagram o Meta no retiran los contenidos que difunden contenidos ilegales, como pornografía infantil, por ejemplo. Además, se establecerá que la manipulación de los algoritmos sea un delito penal en línea con lo que hizo Francia en 2023. De hecho, la Fiscalía francesa registró ayer la sede de X en París y convocó a Musk por la manipulación de algoritmos. “La desinformación no nace de la nada”, afirmó el presidente español.

Investigación de la Fiscalía a Grok

Igualmente, se creará un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer una Huella de Odio y Polarización. Sánchez recordó que más de la mitad de los usuarios de las redes sociales sufren ataques de odio. “El objetivo es transformar un fenómeno hasta ahora opaco en un elemento cuantificable y evaluable, generando un ranking de peores a mejores plataformas con relación a la presencia de odio y polarización en las mismas”, señalan fuentes gubernamentales.

Sánchez también ha instado a la Fiscalía a que investigue los delitos cometidos por Grok (la inteligencia artificial de X), Meta o Tik Tok. “Vamos a defender nuestra soberanía digital contra cualquier injerencia extranjera”, advirtió. En el caso de Grok, llegó a crear tres millones de imágenes sexualizadas, incluidas 23.000 de menores. Bruselas ha abierto una investigación a Grok y X por la creación de imágenes pornográficas no consentidas.

El presidente puso ejemplos concretos en su discurso, como la creación de contenidos de pornografía infantil con ayuda de la IA que se difunden en TikTok o los contenidos antiinmigración. El presidente se refirió específicamente a la “desinformación” lanzada por el propio Musk –“a pesar de ser un inmigrante”– sobre la regularización anunciada por el gobierno. “La misma plataforma que ha permitido a Grok crear contenido sexual ilegal”, agregó.

“Es sólo la punta del iceberg”, advirtió Sánchez, y dijo que esos son ejemplos “de los múltiples abusos y delitos que cada día tienen lugar en las redes sociales”. “Algunos dirán que, si no nos gustan, podemos abandonarlas. Tienen razón. Para muchos de nosotros esto sigue siendo una opción, pero para nuestros hijos y muchos ciudadanos no existe. Las redes sociales se han convertido en una parte esencial de sus vidas. Tenemos que recuperar el control. Necesitamos asegurar que estas plataformas cumplan las normas como todos los demás”, aseguró Sánchez, que reconoció que “no va a ser fácil”. “Las redes sociales son más ricas que muchos países, incluido el mío, pero su poder e influencia no nos deben dar miedo”, sentenció.

Por su parte, el dueño de X, Elon Musk, dijo en un posteo en esa red social que Sánchez “es un traidor al pueblo de España”.