La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció que el gobierno que preside prepara el envío de ayuda humanitaria a Cuba, principalmente alimentos y otros insumos básicos, como una medida inmediata para intentar paliar la dificilísima situación que atraviesa la mayor parte de la población cubana.

Durante un evento celebrado en la ciudad de Guaymas, en el estado norteño de Sonora, la mandataria izquierdista agregó que el envío de los productos a la nación caribeña será realizado por la Secretaría de Marina, de acuerdo a lo que consignó el portal Aristegui Noticias.

Hace algunas semanas, luego de la operación militar estadounidense en Venezuela que terminó con el gobierno de Maduro, la administración que lidera Donald Trump le prohibió a Caracas seguir exportando petróleo a Cuba, una medida que agudizó casi de inmediato la crisis sistémica que vive el país.

Ante ello, el gobierno de México comunicó que iba a enviar crudo a Cuba a través de la empresa estatal Petróleos Mexicanos, pero casi de inmediato el gobierno de Estados Unidos anunció que sancionaría con subas de aranceles a aquellos países que le suministraran combustibles a la isla. Esta amenaza forzó a México a dejar de exportar petróleo a Cuba, pero la presidenta Sheinbaum negó que lo haya hecho por un pedido expreso de Trump.

En declaraciones recogidas por el diario La Jornada, la mandataria dijo que es falso que haya abordado el tema en alguna de las conversaciones que tuvo con su par estadounidense, e informó que su gobierno está buscando todas las vías diplomáticas para el envío de combustible a la isla, porque “esto no es un asunto de los gobiernos, sino de apoyo para evitar una crisis humanitaria en Cuba”.

“No hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba. No se ha tocado el tema en ninguna de las conversaciones, cuando sí se tocó fue en la conversación que tuvo el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio”, aclaró la mandataria.

Durante el fin de semana, Trump aseguró que le había pedido personalmente a Sheinbaum que dejara de enviar crudo mexicano a Cuba y que ella accedió a ese pedido, lo que fue desmentido por la mexicana.

También se refirió a la cuestión humanitaria en Cuba en las últimas horas el canciller De la Fuente, quien afirmó que México no detendrá el suministro de ayuda donde sea requerida, y enfatizó que la política exterior del país se rige por los principios constitucionales y por el marco del derecho internacional.

Durante una reunión que mantuvo el sábado con legisladores del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el canciller señaló que la Carta de las Naciones Unidas y los tratados internacionales respaldan que el Estado mexicano mantenga una postura firme en materia diplomática, incluso en coyunturas sensibles.

En ese contexto, De la Fuente subrayó que uno de los mecanismos permanentes de la política exterior mexicana es propiciar la ayuda humanitaria cuando un país la necesita, al considerar que no debe aceptarse su suspensión por razones políticas, comerciales o de otra índole.

En esa línea, el jefe de la diplomacia del gobierno de Sheinbaum afirmó que el país seguirá ejerciendo la ayuda humanitaria como una obligación ética y jurídica, y que hará todo lo que esté a su alcance para que este tipo de apoyo llegue a quienes lo precisen.