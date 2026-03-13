La Presidencia de Cuba hizo público este viernes que, “para crear espacios de entendimiento y cooperación, funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos”. Semanas atrás, el presidente estadounidense, Donald Trump, se había referido a esos diálogos, y La Habana confirmó que en ellos participa Raúl Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro.

El presidente Miguel Díaz-Canel publicó un video en el que afirma que “funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos”, en “correspondencia” con “la política que ha defendido la Revolución Cubana en su historia”, y dirigidos por el general Raúl Castro y por él mismo. Afirmó que están en coordinación con “la máxima estructura del partido, el Estado y el gobierno”.

“Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones. Hay factores internacionales que han facilitado estos intercambios”, dijo.

Señaló que las dos partes están dispuestas a “concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países” y, además, a “identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones y también de la región” de América Latina y el Caribe.

El presidente cubano dijo que este es “un proceso muy sensible, que se conduce con seriedad y responsabilidad porque afecta los vínculos bilaterales entre las dos naciones y demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar solución y crear espacios de entendimiento” que alejen a las dos partes de “la confrontación”.

“La parte cubana ha expresado la voluntad de llevar a cabo este proceso sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos estados, a la soberanía y la autodeterminación de nuestro gobierno y esto se ha planteado tomando en cuenta un sentido de reciprocidad y apego al derecho internacional”, agregó.

El gobierno de México, que está brindando ayuda humanitaria a la isla y que se ofreció a facilitar un diálogo de este tipo, celebró la noticia. “Qué bueno”, dijo la presidenta, Claudia Sheinbaum, consultada por periodistas. “Siempre México va a promover la paz, el diálogo diplomático y en particular frente a esta injusticia que se ha cometido desde hace muchos años con el pueblo de Cuba, del bloqueo que ha generado diversas problemáticas, es indispensable que haya este diálogo”, afirmó.

“México va a seguir apoyando por todas las vías al pueblo cubano por un asunto no solamente de ayuda humanitaria, sino también porque nuestra Constitución establece la autodeterminación de los pueblos y la ayuda solidaria en la búsqueda de la paz”, dijo Sheinbaum.

En febrero el Miami Herald y el portal Axios, informaron que Raúl Rodríguez Castro había mantenido conversaciones con funcionarios del departamento de Estado estadounidense, e incluso con su titular, Marco Rubio. Si bien no ocupa formalmente un cargo en el gobierno de Díaz-Canel, Rodríguez Castro es responsable de la seguridad personal de Raúl Castro y es muy cercano a su abuelo.

La televisión cubana divulgó por primera vez este viernes imágenes de Rodríguez Castro participando en dos encuentros gubernamentales. En una de esas reuniones, el presidente de Cuba informó al Partido Comunista y al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros sobre las conversaciones mantenidas con Estados Unidos, y en la otra, trataron sobre este tema y sobre otros: la crisis energética, la ayuda humanitaria que México brinda a la isla y el incidente en el que una lancha rápida se acercó a sus costas.

Según informó el gobierno en febrero, agentes fronterizos se enfrentaron a un grupo de personas que ingresaron en aguas territoriales cubanas en una lancha con matrícula del estado de Florida. El enfrentamiento termino con cinco personas muertas y otras tantas heridas. Este viernes, Díaz-Canel comunicó que el FBI enviará funcionarios a investigar ese incidente.

Bloqueo y emergencias

Durante los últimos meses, Cuba enfrenta una crisis energética profunda, que arrastra desde 2024 y que fue agravada a partir de que Estados Unidos impuso un bloqueo que impide que el petróleo venezolano llegue a la isla.

Para este viernes, las autoridades cubanas preveían que los apagones afectarían en forma simultánea al 61% de su territorio en las horas de mayor demanda de energía. Esta situación, que se reitera a diario, agrava la crisis económica y el malestar social. Se restringió el transporte, se volvió más difícil conservar los alimentos y la situación afecta al país y a sus habitantes de distintas maneras.

Actualmente, de las 16 centrales de generación termoeléctrica de Cuba, solo siete están operativas. Las demás, que ya tienen muchos años, están deterioradas o detenidas por trabajos de mantenimiento.

Díaz-Canel dijo este viernes que Cuba “no ha renunciado al derecho soberano de recibir suministros de petróleo”, y que “el país trabaja en condiciones muy adversas”, lo cual “tiene un impacto inmensurable en la vida de los cubanos”. Manifestó que “hace tres meses” que “la isla no recibe combustible”.

“Estamos en medio de toda esta madeja de adversidad”, dijo, según citó al agencia Efe, e informó que se intenta explotar nuevos pozos petroleros para aumentar la producción nacional de combustible. “Con el incremento del crudo nacional tendremos más capacidad de explotación de nuestras termoeléctricas”, afirmó.

El presidente de Cuba agradeció la ayuda humanitaria brindada por México, y de acuerdo con Prensa Latina, dijo que esos “aportes solidarios” se distribuyen “bajo la ética irreductible de la Revolución” y con un fuerte seguimiento. En su mayoría se destinan a escuelas y servicios sociales, agregó.

Se prevé la liberación de 51 detenidos

Por otra parte, el jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba anunció que en los próximos días serían excarceladas 51 “personas sancionadas a privación de libertad”, en el marco de un acuerdo con el Vaticano. Señaló que esta decisión “soberana” se tomó en el marco del “espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano, con el cual se ha mantenido históricamente una comunicación sobre los procesos de revisión y excarcelación de personas privadas de libertad”.

El 28 de febrero, el canciller Bruno Rodríguez tuvo una audiencia con el papa León XIV, a quien le informó sobre la situación del vínculo con Estados Unidos. Días después, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, manifestó acerca de Cuba: “Hemos tomado las medidas necesarias, siempre con miras a una solución de los problemas existentes mediante el diálogo”. El Vaticano confirmó también que participó en conversaciones recientes sobre la liberación de presos cubanos.

Amnistía Internacional cuestionó que no se brindara públicamente mayor información sobre los presos beneficiados por esta medida ni sobre las condiciones en las que serían liberados, ni si se trataba de “personas privadas de libertad por motivos políticos”.

Este viernes, Díaz-Canel afirmó que esta medida se aplica a personas que han mantenido una buena conducta durante el cumplimiento de sus sanciones.